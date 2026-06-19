Украинские дроны критично повредили единственное газохранилище оккупантов в Крыму

Пожар в газохранилище "Глебовское" виден со спутников.

Силы беспилотных систем нанесли удар по объектам Глебовского подземного газохранилища вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове во временно оккупированном Крыму. Как сообщили в 413-м полку СБС "Рейд", атака произошла в ночь на 19 июня.

Отмечается, что объект был поражен дронами класса "middle strike" компании Fire Point. Также сообщается, что наземные сооружения газохранилища получили критические повреждения. На его территории возник пожар. Факт пожара подтверждает спутниковый мониторинг.

В сообщении подчеркивается, что Глебовское ПХГ – единственное газохранилище в Крыму. "Его назначение – быстро отдавать большие объемы газа во время морозов или суточных пиков потребления. Нормальная работа ПХГ критически важна для энергосистемы оккупированного Крыма, все крупные тепло- и электростанции которого (включая Балаклавскую и Таврическую ТЭС) работают на природном газе в качестве основного топлива", – отметили в Силах беспилотных систем, добавив, что "от надежности электроснабжения с этих ТЭС зависят военные объекты армии РФ на полуострове".

Видео дня

Удары по Крыму – последние новости

Напомним, что в ночь на 18 июня дроны нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное. В результате атаки возник масштабный пожар. Ночью в районе моста раздалась серия примерно из 20 взрывов, сообщили местные жители.

Этому предшествовали масштабные удары по логистике на дорогах оккупированного юга Украины, что значительно ослабило снабжение оккупантов в Крыму. По оценкам, логистика разрушена примерно на 75 процентов. А передвижение по дорогам, особенно днем, значительно ограничено.

По мнению обозревателя Дениса Поповича, Силы обороны наращивают удары по мостам и другим логистическим путям РФ на временно оккупированных территориях юга Украины с целью отделить оккупированные регионы Украины от Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: