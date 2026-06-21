Дроны нанесли удары по портам в Керчи и Краснодарском крае, вспыхнули пожары, – СМИ (видео)

Ночью во многих местах оккупированного полуострова раздавались взрывы

В городе Керчь, расположенном в оккупированном Крыму, после атаки беспилотников горит морской порт. Об этом сообщают информационный ресурс Exilenova+, а также мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки и кадры, опубликованные местными жителями.

"В Керчи утром произошла массированная атака ударных дронов, взрывы раздавались по всему городу. Зафиксировано попадание в порт", – говорится в сообщении Exilenova+.

Комментируя удары, на канале отметили, что в городе разгорелся "вулкан после атаки ударных сил Сил обороны".

Видео дня

"Раньше город был насыщен системами ПВО и мобильными огневыми группами, и пробиться сюда было очень сложно, но видим, что в результате методичного уничтожения систем ПВО россияне постепенно теряют контроль над городами, которые раньше казались хорошо прикрытыми", – пишет Exilenova+.

Впоследствии на канале сообщили, что среди вероятных целей в Керчи – морской порт, промышленная зона, ТЭС-Терминал, а именно железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа.

Атаку на порт Керчи подтвердил и канал Dnipro Osint 〈Гарбуз〉.

"После ночной атаки БПЛА в порту Керчи горит резервуарный парк. Похоже, что бочки застали полными, пожар масштабный", – отметил он.

Кроме того, сообщают о сильном пожаре, зафиксированном и в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ – на российском берегу Керченского пролива. Среди вероятных объектов поражения – комплекс перегрузки нефтепродуктов и площадка для накопления и ожидания перед погрузкой на паром.

Удары по РФ

Как сообщал ранее УНИАН, 18 июня украинские дроны во второй раз за неделю поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это "совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину".

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