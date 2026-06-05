В оккупированных портах дроны разбили 5 кораблей с краденным украинским зерном, - Мадяр (видео)

Россияне закрашивают названия сухогрузов и танкеров, но это их не спасает.

Ночью Силы беспилотных систем ВСУ поразили пять нелегальных кораблей россиян во временно оккупированных портах Мариуполя иБердянска, а также в прибрежных водах. Эти судна вывозили, в том числе, украденное украинское зерно.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди. "Закрашенные черноморскими мародерами названия суден-сухогрузов и танкеров и выключенные радары, с целью тихой кражи украинского зерна, переброски военных грузов и горючки, уже не предполагают ни длительной живучести крупных малоподвижных целей, отнесенных к военным, ни регулярности перевозок", – написал командующий в Telegram.

Он подчеркнул, что контрабандную логистику оккупантов следует остановить, поэтому ночью 5 июня ударам подверглись сухогрузы и танкер со стороны украинских беспилотных систем, оснащенных хорошей оптикой и мощной боевой частью.

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Поражение российских кораблей

Напомним, 4 июня во временно оккупированном Крыму СБС ВСУ поразили пограничный сторожевой корабль "Светляк" проекта 10410. Это произошло в населенном пункте Юркино. Назначение корабля – контроль и защита портов и судов, создание тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны. Длина корабля – 49,5 м, вооружение – 16 комплектов ПЗРК "Игла", артиллерийская установка АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы.

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