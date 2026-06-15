Остановка российской логистики в Крыму должна принести ВСУ успехи на поле боя, – эксперт

Успешные удары Сил обороны Украины уже привели к дефициту топлива в оккупированном Крыму.

Блокада российской логистики на юге должна конвертироваться в успехи Сил обороны Украины на фронте. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Мы видим, что наносятся удары по различным объектам, по хранилищам нефти – география огромна. Есть удары по транспортной логистике, уничтожение грузовиков и бензовозов. В транспортной артерии, ведущей из Ростова во временно оккупированный Крым, уничтожается почти 60-70 процентов потока", – отметил Нарожный.

Также он сказал, что с технологической стороны наносить удары по нефтепереработке РФ сложно. Впрочем, во временно оккупированном Крыму, на оккупированных Луганщине и Донетчине, на юге Запорожской области наблюдается дефицит топлива.

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"И это означает, что логистика остановлена", – подчеркнул Нарожный. Он добавил, что российская захватническая армия столкнулась с дефицитом топлива.

"Но это еще не превратилось в наше преимущество. Мы видим, что продвигаемся. Конечно, медленно, но продвигаемся на юге Украины. Вблизи Херсонщины на островах мы отбили (позиции, – УНИАН), значительно сократилось количество атак на Ореховском направлении, возле той самой Малой Токмачки. Поэтому более чем уверен, что этот наш логистический успех в конечном итоге конвертируется и в успехи на поле боя", – убежден Нарожный.

Удары по логистике оккупантов - больше новостей

Напомним, что сбои в поставках во временно оккупированный Крым стали очередным ударом по нарративу РФ о том, что Москва выигрывает в войне против Украины. Аналитики объяснили, что дальнобойные удары снижают возможности РФ производить бензин, а удары по логистике – перевозить на участки фронта то, что Россия еще может производить.

Украинские удары по Чонгару, Перекопу и Арабатской стрелке показали россиянам, что эта зона теперь перешла под украинский огневой контроль. Эксперт Андрей Крамаров пояснил, что таким образом Украина достигает цели полной транспортной изоляции оккупантов в Крыму.

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