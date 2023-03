Литва активно готовится к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе летом этого года, где, среди других важных вопросов, будет достигнуто согласие относительно перспективы членства Украины в Альянсе.

6 марта глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас провел встречу с первым заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Александром Павлюком.

Как информирует сайт литовского министерства, Павлюк рассказал литовской стороне об опыте Украины в интеграции парамилитарных структур в Вооруженные силы.

"Уроки, полученные в Украине, помогают нам целенаправленно развивать наши военные способности. Мы также занимаем твердую позицию поддерживать Украину всеми возможными способами и готовим новый пакет помощи Украине", – сказал Анушаускас во время встречи.

Министр также подчеркнул, что Литва активно готовится к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе летом этого года, где, среди других важных вопросов, будет достигнуто согласие относительно перспективы членства Украины в Альянсе.

Как напоминает министерство обороны Литвы, на сегодня Вильнюс предоставил Киеву военную помощь на сумму почти 409 миллионов евро. Значительную ее часть составляет военная подготовка украинских военных.

Война в Украине: помощь Литвы

Литовцы с самого начала войны активно помогают Украине. В частности, в мае 2022 года жители Литвы за 3,5 дня собрали 5 млн евро на "Байрактары" для ВСУ.

После этого они снова начали сбор денег, однако уже на морские беспилотники. Их назвали "PEACE Дец", "Yes to peace" ("PEACE Да"), а второй - "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

Кроме того, Литва пообещала передать Украине боеприпасы для 155 мм артиллерии и выполнить контракт с производителями зимней одежды для украинских военных.