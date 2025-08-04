После завершения обучения в учебных заведениях украинцам нужно будет проходить базовую военную службу.

Цикл подготовки украинцев к национальному сопротивлению будет начинаться с 14 лет. Об этом рассказал и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт во время круглого стола в "Укринформе".

"Мы сейчас отходим от той системы, где все сводилось к базовой общевойсковой подготовке. Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению", - поделился он.

Хорт напомнил, что вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП) в Украине внедряют "Основы национального сопротивления". Эта подготовка охватит всех украинцев, начиная со школьного возраста.

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Исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Минобороны отметил, что цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению будет начинаться с 14 лет, в частности через участие в военно-патриотических играх таких, как "Сокол", "Джура", а также изучение обновленного предмета "Защита Украины", который внедряется в школах и профтехобразовании. Он напомнил, что в ВУЗах также отменят БОВП, заменив ее на "Основы национального сопротивления".

"Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну. Предмет "Основы национального сопротивления" будет обязательным как для парней, так и для девушек. Не хочешь проходить - отчисляйся из учебного заведения", - подчеркнул Хорт.

Он добавил, чтто после завершения обучения в учебных заведениях украинцам нужно будет проходить базовую военную службу, которая станет частью общей подготовки. По его словам, новая модель уже внедряется.

Хорт отметил, что еще одним циклом подготовки к национальному сопротивлению являются центры "18-60+".

"Мы создаем центры подготовки для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень", - объяснил он.

Подготовка украинцев к нацсопротивлению - важные новости

Напомним, что в апреле Министерство обороны сообщило, что в Украине создадут сеть центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Они будут работать с целью формирования патриотического сознания, приобретения знаний и практических навыков, которые необходимы для защиты страны.

Известно, что уже определен порядок создания и функционирования этих центров. Также создан регламент взаимодействия центров с органами государственной власти, местного самоуправления, Силами теробороны ВСУ, Силами специальных операций и институтами гражданского общества..

Кроме того, 2 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления. Согласно этому законопроекту, подготовку к нацсопротивлению будут проходить разные категории граждан, а программы подготовки охватят как мужчин, так и женщин.

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