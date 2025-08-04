Небольшой, но красивый город находится в центральной части страны.

Каждый турист, который хочет насладиться живописными видами Европы и восхититься древней архитектурой, едет в Рим. Однако туристов в легендарном городе столько, что поездка больше напоминает борьбу за впечатления, чем полноценный отдых. Для тех, кто устал от толп туристов, есть альтернатива - красивый и малоизвестный городок Губбио в центральной части Италии.

Чем славится город Губбио - достопримечательности

Туристов, которых уже можно назвать искушенными, точно удивит Губбио - достопримечательности в небольшом городе не оставят никого равнодушными. В коммуне живет около 30 тысяч человек, туристов там практически нет, поэтому каждый желающий сможет неспешно погулять по городу и насладиться местными видами.

Посмотреть в Губбио действительно есть на что - городок находится у самого подножия горы Monte Ingino, поэтому с самой высокой точки населенного пункта открываются невероятные виды.

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Губбио - древний город, который вошел в состав Римской Империи в 295 году до н.э и, шагая по его серым узким улочкам в объятиях тумана, можно ощутить это особенно сильно. Окончательно закрыть за собой дверь машины времени можно, поднявшись по ступенькам на главную площадь Губбио - piazza Grande. Она считается самой большой "висячей" площадью в мире - держится на колоннах XVI века и кажется, будто она парит в воздухе. Там, вверху, на смотровой площадке, можно взглянуть глазами императора на покрытый густым туманом город и осознать величие былых эпох.

Недалеко от выхода с площади находится Palazzo dei Consoli - средневековый дворец XIV века.

Там же есть лифт - с помощью него можно доехать к самой высокой точке города - к Кафедральному собору. Он расположен в оливковом саду на горе и, даже если вы попадете туда в часы сиесты и не сумеете попасть внутрь, всегда сможете устроить пикник и посмотреть на Губбио снова. Там же, в окрестностях сада, работает фуникулер - он доставит туристов к Basilica di Sant’Ubaldo. Это самая почитаемая церковь среди горожан, там расположены мощи святого покровителя Губбио.

Недалеко от собора находится огромная винная бочка - еще одна местная достопримечательность. Она вмещает двадцать тысяч литров вина. Местные говорят, что ее сделали в память о рекордном урожае того года. Сейчас бочка стоит в погребе XIII века и носит звание самой большой в Европе.

Спустившись вниз обратно на лифте или по ступеням и пройдя по переулкам, туристам удастся найти еще одну достопримечательность - Fontana del Bargello. Это место иногда называют "фонтаном сумасшедших" из-за одной городской традиции. Ее суть заключается в том, что каждый турист должен оббежать трижды вокруг фонтана, а затем кто-нибудь из горожан обязан облить человека водой из него. Тогда смельчак получает гордое звание "сумасшедший Губбио" и даже сможет получить этому письменное подтверждение от местной организации. Процесс посвящение в сумасшедшие обязательно должен быть засвидетельствован коренным жителем Губбио - без свидетеля документ не выдадут.

Пройдя фонтан и добравшись до склона горы Monte Ingino, туристы попадают в огромный английский парк Il Parco Ranghiasci. В поисках этого самого парка многие приезжие оставались в недоумении, потому что не могли найти классическое ограждение пространство с деревьями, клумбами и лавочками. На самом деле, парк Губбио - это огромная часть открытой местности, где растут клены, каштаны и липы. И, хотя в парке проложены дорожки, выглядит все это, как лес.

Как добраться до Губбио, Италия

После того как вы поняли, что посмотреть в Губбио есть на что, нужно проложить удачный маршрут. Дело в том, что поезда в город не ездят - только автобусы и машины. Проще всего доехать через Рим - на вокзале Термини сесть на поезд до города Фоссато-ди-Вико, а оттуда сразу в Губбио на автобусе.

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