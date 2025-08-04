Корпус превращается в настоящее военное братство, отметил Билецкий.

Андрей Билецкий рассказал о первых результатах Третьего армейского корпуса на передовой. Его заявление опубликовал официальный телеграмм-канал корпуса.

Командир заявил, что корпус уже действует как единый боевой организм: ведет масштабную оборонительную операцию на Боровском и Лиманском направлениях. Его плацдарм - последний рубеж обороны северного Донбасса и Харьковщины. Корпус держит около 150 км фронта - это 12% или восьмая часть всей протяженности фронта.

Участок Третьего корпуса - второй по интенсивности штурмовых действий врага. Несмотря на значительное численное превосходство, его попытки провалить оборону остаются безрезультатными. Подразделения корпуса не только обороняются, но и переходят в контратаки. Третий корпус уже оказывает влияние на ход войны.

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"Корпус и его подразделения растут, обмениваются опытом, формируют единый корпоративный дух, присоединяют новые бригады и подразделения. Здесь и сейчас мы создаем структуру, которая способна не только эффективно вести войну, но и определять ее новые правила. Мы адаптируемся к новым вызовам, масштабируем те решения, которые доказали свою эффективность на передовой, внедряем инновации, современные подходы в управлении, боевой подготовке, наши моральные принципы и ориентиры", - заявил Андрей Билецкий.

Корпус превращается в настоящее военное братство. Открыты тысячи боевых и небоевых вакансий. Кроме пехотинцев, артиллеристов, танкистов есть потребность в бойцах ПВО, пилотах БпЛА, РЭБовцах, медиках, связистах, ремонтниках, логистах и других специалистах.

"В нашем коллективе найдется место каждому. Приглашаю в Третий армейский корпус чтобы менять и вершить историю вместе", - сказал командир корпуса.

Напомним, Андрей Билецкий сообщил о создании Третьего корпуса 14 марта 2025 года, в День украинского добровольца. Он назвал основные приоритеты в развитии соединения: боевая подготовка, профессиональные сержанты, управление, технологичность. 25 марта 2025 корпус объявил о создании собственного полка беспилотных систем.

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