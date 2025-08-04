Во вторник, 5 августа, в Украине ожидается спокойная летняя погода без существенных осадков. Небольшие дожди могут пройти только местами на Прикарпатье и на крайнем севере. Свежее всего будет на западе Украины, +25°...+27°, а самая жаркая погода, как и прежде, будет на юге - до +36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
- В Тернополе 5 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, дождь.
- В Виннице завтра будет +17°...+29°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +19°, днем +30°, практически безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.
- В Одессе 5 августа - ясно, температура ночью +22°, днем +31°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +19°, днем +35°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +36°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +30°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°, ясно.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +19°...+33°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +30°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +30°.
5 августа - какой праздник, приметы погоды
5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. Если вечермо туман по земле стелится, то будет жарко.