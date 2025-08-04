Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Российская Федерация продолжает пытаться затягивать время, поскольку президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным уже сейчас. Об этом руководитель ОП сообщил в Telegram.
"Заявление Пескова о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем никакой конкретики", - отметил Ермак.
Он отметил, что позиция Украины является четкой.
"Мы готовы к встрече лидеров", - подчеркнул Ермак.
По его словам, украинские партнеры, все кто действительно ценят мир, поддерживают позицию Украины, что встреча лидеров должна состояться. Ермак сообщил:
"Мы благодарны президенту Дональду Трампу за его последовательность по завершению войны, а также за желание приблизить эту встречу. Если вопрос только в подготовке - то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное "не исключаем" без конкретной даты - неприемлемо".
Возможность встречи Зеленского с Путиным
Как сообщал УНИАН, 1 августа Путин заявил, что российские условия для прекращения войны, которые он озвучил летом 2024-го года, не изменились. Российские условия по сути предусматривают капитуляцию Украины.
В то же время, Зеленский уже неоднократно заявлял о готовности встретиться с Путиным. 4 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне, но, по словам Пескова, пока подготовительная работа для встречи Путина и Зеленского не сделана.