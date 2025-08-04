По словам Ермака, украинские партнеры, все кто действительно ценят мир, поддерживают позицию Украины, что встреча лидеров должна состояться.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Российская Федерация продолжает пытаться затягивать время, поскольку президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным уже сейчас. Об этом руководитель ОП сообщил в Telegram.

"Заявление Пескова о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем никакой конкретики", - отметил Ермак.

Он отметил, что позиция Украины является четкой.

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"Мы готовы к встрече лидеров", - подчеркнул Ермак.

По его словам, украинские партнеры, все кто действительно ценят мир, поддерживают позицию Украины, что встреча лидеров должна состояться. Ермак сообщил:

"Мы благодарны президенту Дональду Трампу за его последовательность по завершению войны, а также за желание приблизить эту встречу. Если вопрос только в подготовке - то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное "не исключаем" без конкретной даты - неприемлемо".

Возможность встречи Зеленского с Путиным

Как сообщал УНИАН, 1 августа Путин заявил, что российские условия для прекращения войны, которые он озвучил летом 2024-го года, не изменились. Российские условия по сути предусматривают капитуляцию Украины.

В то же время, Зеленский уже неоднократно заявлял о готовности встретиться с Путиным. 4 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне, но, по словам Пескова, пока подготовительная работа для встречи Путина и Зеленского не сделана.

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