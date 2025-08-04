Испанские правоохранители проверяют, могут ли родители обеспечить своим детям надлежащий уход и безопасность.

В Барселоне (Испания) родители оставили сына в аэропорту и прошли в самолет, намереваясь улететь в отпуск без него, так как паспорт у ребенка оказался просроченным.

Как пишет BILD, инцидент с десятилетним ребенком, которого родители оставили в аэропорту, вызвал волну возмущения в соцсетях и привлек внимание испанских властей. Семья, которая, вероятно, не имела испанского гражданства, собиралась вылететь на родину в составе четырех человек. Однако при регистрации на рейс выяснилось, что у одного из детей — десятилетнего мальчика — просрочен паспорт, а актуальной визы нет. Из-за этого его не пустили на борт.

Не долго думая, родители приняли решение лететь втроем с младшим ребенком, а старшему велели ждать в международном аэропорту. По данным СМИ, взрослые позвонили какому-то родственнику и попросили приехать за мальчиком. Малолетнего, который был совсем один, заметили сотрудники терминала и вызвали полицию. До взлета самолета удалось вернуть и родителей, и второго ребенка. Всю семью доставили в полицейский участок.

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Историю рассказала в TikTok координатор рейсов по имени Лилиан, ставшая свидетелем ситуации. По ее словам, родители не проявили особых эмоций и вели себя так, будто ничего из ряда вон не произошло.

"Как мама, я в шоке. Они просто оставили ребенка и позвонили родственнику, который, возможно, приедет через несколько часов. Когда моя дочь была маленькой, я даже на секунду не выпускала ее из поля зрения", — сказала Лилиан.

По ее инициативе также был выгружен багаж семьи — шесть чемоданов, которые, к счастью, находились недалеко от выхода на посадку.

Сейчас испанские органы по делам несовершеннолетних совместно с полицией проверяют, могут ли родители обеспечить своим детям надлежащий уход и безопасность.

Похожие инциденты в аэропортах

В 2023 году произошел похожий инцидент. Тогда пара путешественников с бельгийскими паспортами направлялась в Брюссель через аэропорт Бен-Гурион (Тель-Авив).

Перед регистрацией им сообщили, что за место для их ребенка придется доплатить. Однако родители после споров с сотрудниками авиакомпании Ryanair, предпочли оставить малыша в детской коляске у стойки и без него пойти на паспортный контроль.

По данным Управления аэропортов Израиля, супруги опаздывали на рейс в Брюссель, и спешили пройти проверку безопасности в аэропорту. В результате, служба безопасности аэропорта забрала этих пассажиров.

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