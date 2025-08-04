В Украине окончательно исчезнут АЗС Shell

С заправками Shell новый владелец, государственная "Укрнафта", увеличит свою сеть до 663 АЗС.

АО "Укрнафта" и компания Shell Overseas Investments BV окончательно закрыли сделку о приобретении госкомпанией 51% пакета акций ООО "Альянс Холдинг", которому принадлежит сеть из 118 автозаправок Shell, сообщает пресс-служба госкомпании.

Таким образом, государство стало 100% владельцем ООО "Альянс Холдинг", поскольку 49% акций компании принадлежат Фонду государственного имущества.

По словам исполняющего обязанности директора АО "Укрнафта" Юрия Ткачука, сеть Shell после ребрендинга, который продлится в течение текущего года, возрастет до 663 АЗС.

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В компании добавили, что ребрендинг заправок уже продолжается, а часть новых автозаправочных комплексов уже работают под брендом "Укрнафта".

Соглашение о приобретении заправок Shell было подписано еще в 2024 году. В январе 2025 года Антимонопольный комитет официально разрешил "Укрнафте" приобрести сеть британской компании.

Конфискация активов российских олигархов и Shell

Конфискация активов российских олигархов косвенно задела и уже бывшие украинские активы британского нефтяного гиганта Shell. В начале февраля 2024 года Высший антикоррупционный суд конфисковал 100% долю российского подсанкционного олигарха Эдуарда Худайнатова в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", которая владела долей ООО "Альянс Холдинг".

Апелляционная палата ВАКС разрешила передать в доход государства 49% ООО "Альянс Холдинг", принадлежавшего фигуранту санкционного списка США Эдуарду Худайнатову. Суд не учел аргументы представителей Shell, которые утверждали, что Палата по вопросам предпринимательства Апелляционного суда Амстердама подтвердила, что компания владеет более 97% акций собственного ритейла.

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