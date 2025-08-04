В клипе к песне артисты поразили яркими образами и зажигательными танцами.

Популярный украинский певец Артем Пивоваров представил новую песню YABADABADU и клип к ней, которые сразу взорвали сеть. А все потому, что в создании этой работы приняли участие многие звезды. Среди них - Ирина Билык, Даша Астафьева, Лера Мандзюк и Юрий Ткач.

YABADABADU вышла в рамках авторского проекта Пивоварова "The Вуса" и возвращает слушателей в яркую атмосферу 80-х.

Главной сенсацией стало появление Ирины Билык в этой коллаборации. Сама же певица рассказала, что во время создания песни и клипа ей было комфортно и очень весело.

Видео дня

"Артем оказался замечательным и веселым. Не люблю пафосных звезд! С ним было интересно и петь, и сниматься! Я даже теперь знаю, почему его обожают девушки", - отметила Билык.

А вот Даша Астафьева наоборот очень долго ждала сотрудничества с Артемом. По словам артистки, они долго вынашивали идею совместного проекта - и вот наконец-то все сложилось.

"Только нам с Артемом известно, как долго мы уже договаривались о совместной работе. И наконец, она состоялась! Позитивная, стильная и вдохновляющая, сейчас украинцам очень нужна такая музыка. Я рада, что являюсь частью!" - поделилась певица.

Песня YABADABADU и яркий клип к ней только вышли, но уже получили десятки тысяч просмотров и положительных отзывов от пользователей сети.

Напомним, что ранее Артем Пивоваров представил совместный трек с Усиком и DJ Korolova.

Вас также могут заинтересовать новости: