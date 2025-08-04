Мощность предприятия, по данным российских источников, составляет 8,8 миллиона тонн нефти в год.

Первичная переработка нефти на российском Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", была остановлена со 2 августа после атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщили Reuters два источника, которые попросили об анонимности. По данным собеседников агентства, в результате атаки была повреждена главная установка первичной переработки нефти – КДУ-11.

Журналисты отмечают, что завод имеет две такие установки: КДУ-11 мощностью 18 900 тонн в сутки и КДУ-9 мощностью 4 700 тонн в сутки. Однако предприятие планировало в августе остановить КДУ-9 для проведения капитального планового ремонта, который завершится, ориентировочно, в сентябре.

Видео дня

Собеседники Reuters добавляют, что недавно Новокуйбышевский НПЗ перерабатывал около 18 000 тонн сырой нефти в сутки.

"В прошлом году завод переработал 5,74 млн тонн нефти, произвел 1,10 млн тонн автомобильных бензинов, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута, согласно данным отраслевых источников", – отмечает агентство.

Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы "Роснефти". Он может перерабатывать за год 8,8 млн тонн нефти, а также производит топливо для российских самолетов Ту-22М3.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 августа беспилотники Сил обороны в очередной раз нанесли удары по целям в РФ. В частности был поражен Новокуйбышевский НПЗ. В Пензе атаковано предприятие "Электроприбор". Местные СМИ насчитали 5 взрывов.

Это уже не первый визит дронов на Новокуйбышевский НПЗ. До этого завод был атакован в марте 2025 года.

Перед этим, 8 марта, дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ. "Бавовна" посетила предприятие "Киришнефтеоргсинтез", которое участвует в обеспечении российской оккупационной армии.

Вас также могут заинтересовать новости: