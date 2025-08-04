Петр Павел заверил, что Чехия и другие союзники Украины никогда юридически не признают оккупированные территории российскими.

Временная оккупация части территории может стать ценой выживания Украины как суверенного государства. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что Запад не давит на Украину в вопросе возвращения всех оккупированных Россией территорий. Павел отметил, что союзники Украины не хотят истребления украинской нации.

"Мы хотим, чтобы она (Украина - УНИАН) выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то это приемлемая цена. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими", - сказал президент Чехии.

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Павел считает, что сейчас и в обозримом будущем Украина не имеет возможности освободить оккупированные Россией территории, даже при поддержке Запада. Он заявил, что в таком случае не удалось бы обойтись без больших человеческих потерь.

Президент Чехии в разговоре с журналистами призвал продолжать оказывать военную помощь Украине. Тем не менее он подчеркнул, что войну нельзя выиграть на поле боя. По его словам, необходимо заставить РФ сесть за стол переговоров, оказывая на нее экономическое давление со стороны Европы и США.

"В интересах обеих сторон Атлантики оказывать большее экономическое давление на Россию. Это давление является очень эффективным с точки зрения силы убеждения. Я считаю, что учитывая нынешнее состояние российской экономики, они не смогут долго выдерживать экономическое давление. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут реализованы, у России не будет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, от чего она пока отказывается", - добавил Павел.

В Азербайджане посоветовали Украине никогда не соглашаться на оккупацию

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал украинскому народу никогда не соглашаться на оккупацию. Он напомнил о споре его страны с Арменией за Карабах, а также подчеркнул, что азербайджанцы отвоевали территории.

Алиев отметил, что Азербайджан не соглашался на оккупацию, а Украине необходимо последовать этому примеру.

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