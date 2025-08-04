Осадков в столице не ожидается, а температура максимально повысится до +28.

Во вторник, 5 августа, в Киеве будет теплая и спокойная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +19°...+20°, а днем воздух прогреется до +28°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но все еще пониженное, 748 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Тернополе 5 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +27°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, дождь.

В Виннице завтра будет +17°...+29°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +19°, днем +30°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +33°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.

В Одессе 5 августа - ясно, температура ночью +22°, днем +31°.

В Херсоне во вторник ночью будет +19°, днем +35°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +30°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°, ясно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +19°...+33°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +30°.

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