Также Литва расширит курсы военной подготовки для украинских бойцов до 1500 человек.

Литва передаст Украине боеприпасы для 155 мм артиллерии, а также в течение месяца будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для украинских военных.

Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, поддержка Литвы Украине и ее гражданам в настоящее время оценивается более чем в 640 млн евро. При этом 36% из этой суммы или 232 млн евро идут на поддержку военных.

"Насчет ближайшей военной поддержке уже решено – будут переданы боеприпасы для крайне необходимой на фронте 155-мм артиллерии. Агентство оборонных ресурсов Минобороны заключило контракты с производителями на восстановление этих запасов. Будет больше поддержки, но мы не можем объявить обо всем", – заявил литовский министр.

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По его словам, в течение месяца будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для ВСУ. Министр обороны Литвы также анонсировал подписание контрактов на 2023 год с литовскими компаниями, которые занимаются производством необходимой Украине военной техники.

"Литва также внесет свой вклад в международный фонд финансирования тяжелой бронетехники, ее производства или модернизации и приобретения. Так что, если что, будут танки, переданные украинцам за наш счет", – добавил Анушаускас.

Также Министр отметил, что Литва расширит курсы военной подготовки для украинских бойцов до 1500 человек.

Военная помощь Украине: участие Литвы

В середине ноября 2022 года Литва доставила в Украину дополнительную партию гусеничных бронетранспортеров M113. Речь идет о 12 единицах.

Ранее литовцы собрали деньги для покупки морского беспилотника для Украины. Они также закончили сбор средств на второй дрон и начали донатить на третий.

Кроме того, Литва отремонтировала для Украины поврежденные во время военных действий самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Их Украине передала Германия.

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