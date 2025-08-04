Курс гривни к евро установлен на уровне 48,35 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 5 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 3 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня значительно ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,35 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 71 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,74/41,77 грн/долл., а евро - 48,37/48,39 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 4 августа вырос на 7 копеек и составлял 41,95 гривни за доллар, а курс евро вырос сразу на 60 копеек и составлял 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 47,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что июль традиционно является месяцем снижения деловой активности и незначительного ослабления доллара, и в этом году этот месяц не стал исключением. Несмотря на слабую активность, спрос на валюту на межбанке продолжил расти активнее предложения, а вот население наоборот снизило свою активность.

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