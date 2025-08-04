Туннели расположены на глубине от 1,5 до 6 метров под землей.

Археологи обнаружили сеть скрытых туннелей под древним городом Хоучэнцзуй на севере Китая, возраст которого превышает 4000 лет, пишет dailygalaxy.com.

Город Хоучэнцзуй, расположенный во Внутренней Монголии, был основан в эпоху Луншань, 4300–4500 лет назад. Город, занимающий внушительную площадь в 15 миллионов квадратных футов, был первоначально обнаружен в 2005 году, но масштабные раскопки начались только в 2019 году.

Как отмечается в статье, археологические данные показали, что город был хорошо укреплен тремя концентрическими оборонительными стенами, башнями, охраняемыми воротами и глубокими рвами. Эти особенности указывают на то, что поселение предназначалось не только для проживания, но и для стратегической защиты от соперничающих царств.

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При этом в ходе последних раскопок было обнаружено шесть пересекающихся туннелей, скрытых под городом. Эти туннели расположены на глубине от 1,5 до 6 метров под землей и имеют высоту от 0,9 до 1,8 метров, некоторые из них даже проходят под городскими валами и выходят за пределы его оборонительного периметра.

Фотографии тоннелей были опубликованы Китайской академией общественных наук. Это открытие позволяет предположить, что туннели могли служить как средством безопасного перемещения по городу, так и путем эвакуации в случае нападения.

Археологи теперь считают, что эти подземные сооружения могут пролить свет на то, как ранние китайские города сочетали оборону с доступностью. "Неплохой путь к отступлению, если соседнее царство решило напасть", — отмечают исследователи.

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