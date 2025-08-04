Под городом обнаружены шесть пересекающихся туннелей / фото Китайская академия общественных наук

Археологи обнаружили сеть скрытых туннелей под древним городом Хоучэнцзуй на севере Китая, возраст которого превышает 4000 лет, пишет dailygalaxy.com.

Город Хоучэнцзуй, расположенный во Внутренней Монголии, был основан в эпоху Луншань, 4300–4500 лет назад. Город, занимающий внушительную площадь в 15 миллионов квадратных футов, был первоначально обнаружен в 2005 году, но масштабные раскопки начались только в 2019 году.

Как отмечается в статье, археологические данные показали, что город был хорошо укреплен тремя концентрическими оборонительными стенами, башнями, охраняемыми воротами и глубокими рвами. Эти особенности указывают на то, что поселение предназначалось не только для проживания, но и для стратегической защиты от соперничающих царств.

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При этом в ходе последних раскопок было обнаружено шесть пересекающихся туннелей, скрытых под городом. Эти туннели расположены на глубине от 1,5 до 6 метров под землей и имеют высоту от 0,9 до 1,8 метров, некоторые из них даже проходят под городскими валами и выходят за пределы его оборонительного периметра.

    фото Китайская академия общественных наук

    Фотографии тоннелей были опубликованы Китайской академией общественных наук. Это открытие позволяет предположить, что туннели могли служить как средством безопасного перемещения по городу, так и путем эвакуации в случае нападения.

    фото Китайская академия общественных наук

    Археологи теперь считают, что эти подземные сооружения могут пролить свет на то, как ранние китайские города сочетали оборону с доступностью. "Неплохой путь к отступлению, если соседнее царство решило напасть", — отмечают исследователи.

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