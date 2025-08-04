Вслед за Украиной морские дроны пытаются применять по всему миру, - эксперт

Павел Лакийчук говорит, что эффективность морского дрона зависит от баланса между его размером, боевой нагрузкой и заметностью.

Украинские морские дроны оказались очень эффективными в условиях современной войны, их пытаются копировать даже террористы, хотя предпочитают этого не афишировать. Об этом сказал руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в комментарии "Телеграфу". Он также отметил, что россияне активно экспериментируют с морскими дронами. В частности теми, которые могут частично или полностью погружаться в воду на финальном этапе атаки.

По его словам, такая тактика является очень эффективной с точки зрения самозащиты дрона, хотя пока ее практическое воплощение остается малозаметным. Лакийчук напомнил, что Украина начала активно применять морские дроны из-за отсутствия классических средств поражения, вроде крылатых ракет, торпед или подводных лодок, которые есть в распоряжении России.

"У них есть крылатые ракеты, торпеды, бомбовые установки, в конце концов подводные лодки с торпедами, которые могут и мины выставлять, и торпедировать побережье, и порты, гидросооружения и тому подобное. То есть, у них были классические виды вооружения. У нас ничего этого не было. У нас фактически разрушен был флот и мы вынуждены были искать дешевую и быстро восстанавливаемую альтернативу", - сказал эксперт.

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По его словам, эта альтернатива оказалась эффективной и теперь ее пытаются копировать как крупные государства, так и потенциально различные террористические группировки - хотя публично этого не признают. Несмотря на это, подчеркнул он, для эффективного использования дронов недостаточно только техники, а нужны также квалифицированные операторы. Один аппарат обслуживает два-три специалиста, а их обучение - это сложный и длительный процесс.

"Пойдут ли россияне на такой вариант, не могу сказать. Очевидно, что они будут пытаться. Что у них из этого получится? Надо смотреть по результатам, но готовиться к этому надо", - констатировал Лакийчук.

В то же время он подчеркивает, что Украина должна быть готова к таким вызовам. Противодействие морским дронам должно осуществляться силами военно-морской авиации, спецподразделений, маломерных судов и систем наблюдения.

"Это не только угроза дронов - это и действия морского спецназа, и другие средства нападения, которые надо уметь вовремя выявлять и нейтрализовать", - добавил он.

По словам эксперта, эффективность морского дрона зависит от баланса между его размером, боевой нагрузкой и уровнем заметности. Большие аппараты могут нести больше взрывчатки, но становятся легкой мишенью для вражеской обороны, тогда как компактные - менее заметны и более маневренные.

В конце концов, задача - создать дрон, который сможет пробиться к цели и нанести удар, оставаясь при этом малозаметным, именно этот баланс и определяет успех, резюмировал Лакийчук.

Больше новостей о морских дронах

Как писал УНИАН, эксперт в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что РФ может запустить по морской инфраструктуре Украины одновременно до 400 морских дронов. По его данным, российский центр беспилотных систем "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера. Оккупанты уже провели учения, испытали сценарии и работают над улучшением. Основная задача - удары по украинской морской инфраструктуре.

Добавим также, что в Польше спецназовцы испытывают американские сверхдешевые морские дроны от HavocAI, пытаясь воспроизвести тактику СБУ и ГУР. Так в Польше усиливают свои позиции на фоне возможного противостояния с РФ и Беларусью в Балтийском море.

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