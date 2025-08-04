Трамп угрожает России новыми санкциями: аналитики рассказали, как усилить экономическое давление

Действующий уровень санкций и интенсивности боевых действий не является критическим для российской экономики.

Президент США Дональд Трамп наконец преодолел свое нежелание вводить дополнительные экономические санкции против России, пишет издание Foreign Policy.

Отмечается, что Трамп столкнулся с реальностью того, что при нынешнем уровне давления президент России Владимир Путин не испытывает потребности серьезно участвовать в переговорах с Киевом. Поэтому президент США заявил, что даст России 10 или 12 дней, чтобы достичь прогресса в прекращении войны, прежде чем вводить "санкции и, возможно, пошлины, вторичные пошлины".

"Если Трамп хочет прекратить войну в ближайшее время, вероятно, понадобятся дополнительные санкции. Согласно нашим последним исследованиям, при нынешнем уровне санкций и интенсивности боевых действий Россия, вероятно, сможет поддерживать свои военные усилия в течение как минимум следующих трех лет", - говорится в материале.

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Несмотря на жесткие ограничения, РФ смогла к ним приспособиться: правительство резко увеличило госрасходы в стиле "военного кейнсианства", сохраняя экономический рост, низкую безработицу и даже умеренное уменьшение социального неравенства.

Отмечается, что оборонно-промышленный комплекс РФ сохраняет способность производить ракеты, дроны и боеприпасы в масштабах, превышающих мощности США и НАТО, несмотря на меньшие расходы.

В то же время в глубине российской экономики накапливаются значительные риски. Инфляция остается неконтролируемой из-за перегретого внутреннего спроса и хронической нехватки рабочей силы. Экономика критически зависит от импорта из Китая, в частности товаров двойного назначения.

Кроме этого, Россия все еще зависит от притока твердой валюты от продажи сырьевых товаров для финансирования своей зависимости от импорта и поддержки функционально неконвертируемого рубля.

Снижение мировых цен на нефть только углубило финансовую нестабильность РФ. Центробанк России держит высокие процентные ставки для сдерживания инфляции, но это уже привело к проблемам с возвратом корпоративных кредитов. Правительство было вынуждено пересмотреть госбюджет на 2025 год, а ведущие экономисты страны предупреждают о возможной рецессии.

Аналитики считают, что ужесточение санкций может изменить ситуацию в пользу Украины и заставить Россию сесть за стол переговоров.

"Санкции не могут непосредственно остановить военные усилия России, но они все еще имеют значение. Они увеличивают расходы для российской экономики и военной машины, подпитывают инфляцию из-за дополнительных расходов на обход санкций, ограничивают доступность средств, которые можно тратить на поле боя, и заставляют Россию идти на компромиссы во внутренних расходах", - пишет издание.

Как можно усилить влияние санкций

Авторы материала предлагают несколько шагов для повышения эффективности экономического давления. Среди них - распространение санкций на российские гражданские компании, которые опосредованно обеспечивают оборонную промышленность, в частности через импорт компонентов из Китая.

Также предлагается ввести вторичные санкции против меньших банков и финансовых структур в странах вроде Китая или Кыргызстана, которые продолжают сотрудничать с подсанкционными российскими структурами.

Аналитики считают, что Вашингтон должен присоединиться к союзникам в расширении своего списка санкционных нефтяных танкеров "теневого флота", которые перевозят российскую нефть.

Кроме этого, предлагается усилить давление на партнеров, таких, как Индия и Турция, и стимулировать их к ограничению закупок российской сырой нефти.

"Наконец, Вашингтону следует рассмотреть расширение перечня российского экспорта, на который он распространяет агрессивные санкции, с ограниченными исключениями. Это может включать, среди прочего, металлы, драгоценные камни, сельскохозяйственную продукцию и удобрения", - считают эксперты.

Так, в 2024 году доходы России от продажи сырой нефти и нефтепродуктов составили примерно 192 млрд долларов. Но общие доходы России от экспорта были еще выше - более 417 млрд долларов.

"Кроме продолжения поставок критически важного оружия, боеприпасов и разведывательных данных Украине, одним из лучших способов защиты интересов США в Европе является эффективное усиление и обеспечение соблюдения санкций, чтобы непосредственно ограничить доходы России от экспорта. Лидеры в Вашингтоне и Европе должны обратить на это внимание", - считают аналитики.

Санкции против РФ

В конце июля в США официально озвучили, что срок действия ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул Москве, истекает 8 августа. Если Кремль не согласится на прекращение войны, Трамп пообещал установить 100% пошлины на импорт из любых стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Россию на этой неделе. Он также повторил, что, если Россия не согласится на прекращение огня в Украине до дедлайна, он введет санкции, однако отметил, что россияне хорошо умеют их обходить.

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