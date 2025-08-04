Трамп угрожает России новыми санкциями: аналитики рассказали, как усилить экономическое давление

Президент США Дональд Трамп наконец преодолел свое нежелание вводить дополнительные экономические санкции против России, пишет издание Foreign Policy.
Отмечается, что Трамп столкнулся с реальностью того, что при нынешнем уровне давления президент России Владимир Путин не испытывает потребности серьезно участвовать в переговорах с Киевом. Поэтому президент США заявил, что даст России 10 или 12 дней, чтобы достичь прогресса в прекращении войны, прежде чем вводить "санкции и, возможно, пошлины, вторичные пошлины".
"Если Трамп хочет прекратить войну в ближайшее время, вероятно, понадобятся дополнительные санкции. Согласно нашим последним исследованиям, при нынешнем уровне санкций и интенсивности боевых действий Россия, вероятно, сможет поддерживать свои военные усилия в течение как минимум следующих трех лет", - говорится в материале.
Несмотря на жесткие ограничения, РФ смогла к ним приспособиться: правительство резко увеличило госрасходы в стиле "военного кейнсианства", сохраняя экономический рост, низкую безработицу и даже умеренное уменьшение социального неравенства.
Отмечается, что оборонно-промышленный комплекс РФ сохраняет способность производить ракеты, дроны и боеприпасы в масштабах, превышающих мощности США и НАТО, несмотря на меньшие расходы.
В то же время в глубине российской экономики накапливаются значительные риски. Инфляция остается неконтролируемой из-за перегретого внутреннего спроса и хронической нехватки рабочей силы. Экономика критически зависит от импорта из Китая, в частности товаров двойного назначения.
Кроме этого, Россия все еще зависит от притока твердой валюты от продажи сырьевых товаров для финансирования своей зависимости от импорта и поддержки функционально неконвертируемого рубля.
Снижение мировых цен на нефть только углубило финансовую нестабильность РФ. Центробанк России держит высокие процентные ставки для сдерживания инфляции, но это уже привело к проблемам с возвратом корпоративных кредитов. Правительство было вынуждено пересмотреть госбюджет на 2025 год, а ведущие экономисты страны предупреждают о возможной рецессии.
Аналитики считают, что ужесточение санкций может изменить ситуацию в пользу Украины и заставить Россию сесть за стол переговоров.
"Санкции не могут непосредственно остановить военные усилия России, но они все еще имеют значение. Они увеличивают расходы для российской экономики и военной машины, подпитывают инфляцию из-за дополнительных расходов на обход санкций, ограничивают доступность средств, которые можно тратить на поле боя, и заставляют Россию идти на компромиссы во внутренних расходах", - пишет издание.
Как можно усилить влияние санкций
Авторы материала предлагают несколько шагов для повышения эффективности экономического давления. Среди них - распространение санкций на российские гражданские компании, которые опосредованно обеспечивают оборонную промышленность, в частности через импорт компонентов из Китая.
Также предлагается ввести вторичные санкции против меньших банков и финансовых структур в странах вроде Китая или Кыргызстана, которые продолжают сотрудничать с подсанкционными российскими структурами.
Аналитики считают, что Вашингтон должен присоединиться к союзникам в расширении своего списка санкционных нефтяных танкеров "теневого флота", которые перевозят российскую нефть.
Кроме этого, предлагается усилить давление на партнеров, таких, как Индия и Турция, и стимулировать их к ограничению закупок российской сырой нефти.
"Наконец, Вашингтону следует рассмотреть расширение перечня российского экспорта, на который он распространяет агрессивные санкции, с ограниченными исключениями. Это может включать, среди прочего, металлы, драгоценные камни, сельскохозяйственную продукцию и удобрения", - считают эксперты.
Так, в 2024 году доходы России от продажи сырой нефти и нефтепродуктов составили примерно 192 млрд долларов. Но общие доходы России от экспорта были еще выше - более 417 млрд долларов.
"Кроме продолжения поставок критически важного оружия, боеприпасов и разведывательных данных Украине, одним из лучших способов защиты интересов США в Европе является эффективное усиление и обеспечение соблюдения санкций, чтобы непосредственно ограничить доходы России от экспорта. Лидеры в Вашингтоне и Европе должны обратить на это внимание", - считают аналитики.
Санкции против РФ
В конце июля в США официально озвучили, что срок действия ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул Москве, истекает 8 августа. Если Кремль не согласится на прекращение войны, Трамп пообещал установить 100% пошлины на импорт из любых стран, которые продолжают покупать российскую нефть.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Россию на этой неделе. Он также повторил, что, если Россия не согласится на прекращение огня в Украине до дедлайна, он введет санкции, однако отметил, что россияне хорошо умеют их обходить.