Ермак рассказал, как Трамп может остановить войну в ближайшее время

Руководитель Офиса президента назвал пять направлений усиления санкционного давления на РФ, которые могут стать реальным способом остановить войну.

Уже на этой неделе мир может остановить российскую войну в Украине. Но для этого нужны решительные действия и реальные санкции против РФ. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в колонке для The Washington Post.

Он написал, что Украина приветствует намерения президента США Дональда Трампа действовать решительно, поскольку "сила - единственный язык, который понимает Путин". Он также писал об усилении американских санкций в отношении России, выделив пять направлений. Первое касается расширения санкционных списков.

"Такие организации, как "Росатом", государственное агентство по ядерной безопасности России, и "Роскосмос", его космическое агентство, не являются нейтральными гражданскими учреждениями, а стратегическими субъектами, способствующими войне Путина", - отметил Ермак.

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Он пояснил, что "Росатом" поддерживает разработку ядерного оружия и способствует оккупации Запорожской атомной электростанции Украины. А "Роскосмос" предоставляет спутниковые снимки и средства связи, которые управляют российскими ракетными ударами. По его мнению, оба учреждения должны оказаться под санкциями и им должно быть запрещено сотрудничать с западными научными и академическими учреждениями.

Второй - это блокирование международного банковского финансирования для российских банков. Он напомнил, что Россия все еще сотрудничает со SWIFT через Газпромбанк и это учреждение стало основным каналом для санкционной торговли, в том числе энергетическими и оборонными товарами.

"Нужна полная экономическая блокада. Россия импортирует на миллиарды микрочипов и электроники, используемых в ее беспилотниках и ракетах, через Китай и другие меньшие страны Центральной Азии. Эти компоненты часто происходят с Запада, но попадают в Россию обходными торговыми путями и финансовыми лазейками", - очертили третье направление Ермак.

Кроме того, он отметил необходимость санкций против теневого флота РФ, в том числе против российских портов, используемых для экспорта нефти, и операторов теневых флотов. И еще одним направлением для давления на РФ он назвал ограничение цепей поставок оборонной продукции, включая криптоинфраструктуру, такую как "биржи и кошельки, используемые для незаконных платежей и уклонения от санкций".

Трамп отправил посланника в Кремль: что известно

Напомним, что на этой неделе Москву посетит спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Ожидается, что этот визит может принести "определенный результат" и поможет приблизить завершение войны в Украине.

Комментируя этот визит, Трамп сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня в Украине до дедлайна, он введет санкции. Однако отметил, что россияне хорошо умеют их обходить.

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