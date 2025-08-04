Это первый такой шаг среди стран НАТО во время, когда Россия пытается масштабировать свои удары, подчеркнул украинский президент.

Нидерланды предоставляют Украине пакет помощи на 500 млн евро, он будет включать ракеты для Patriot. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора. Искренне благодарен Нидерландам за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита - только что обсудили это с премьер-министром Диком Схоофом. Пакет в 500 миллионов евро - это американское оружие, в частности ракеты для Patriot", - отметил он.

Президент подчеркнул, что это первый подобный шаг среди стран НАТО во время, когда Россия пытается масштабировать свои удары. По словам Зеленского, это точно поможет защитить жизни украинцев.

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Глава государства добавил, что это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге.

"Спасибо Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за решимость в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу за сегодняшнее решение, и ждем с визитом в Украине", - резюмировал Зеленский.

Больше новостей о поставках Patriot

Как сообщал УНИАН, в июле министр обороны Германии Борис Писториус по итогам поездки в США сказал, что Берлин сделает свой вклад, чтобы помочь поставить Украине в целом пять систем Patriot "как можно скорее". Также он сказал, что будут предоставлены боеприпасы. Но он не рассказал о других деталях переговоров с США.

По данным журнала Spiegel, кроме двух систем Patriot, которые профинансирует Германия, расходы на третью систему согласилась взять на себя Норвегия. В зависимости от количества поставляемых зенитных ракет, их стоимость составляет около миллиарда долларов за систему.

Через несколько дней, а именно, 26 июля The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Германия передала Украине три системы Patriot в рамках предложенной США новой схемы помощи Украине, когда американское оружие для ВСУ оплачивают европейские страны.

Отмечалось, что в целом Украина надеется получить 10 систем Patriot по новой схеме.

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