Субмарина "Князь Пожарский", введенная в эксплуатацию в конце июля - это атомная подводная лодка, ключевой элемент ядерной триады Москвы.

Украина провела крупную хакерскую операцию, в ходе которой получила секретные данные о новой российской атомной подводной лодке и выявила потенциальные уязвимости. Об этом пишет издание The Times.

Отмечается, что это происходит в момент, когда Москва усиливает военное присутствие в Арктике. Субмарина "Князь Пожарский", введенная в эксплуатацию в конце июля - это современная атомная подводная лодка, ключевой элемент ядерной триады Москвы. Она базируется в Гаджиево Мурманской области и входит в состав Северного флота России.

Взлом потенциально раскрывает ограничения не только этой подводной лодки, но и всего флота субмарин класса "Борей", который обеспечивает стратегическое положение России в Арктике.

Видео дня

Управление военной разведки Украины заявило, что среди похищенных файлов есть подробные списки экипажа, боевые инструкции, технические схемы боевых систем и меры по обеспечению выживаемости, графики операций и инженерные отчеты.

Важно, что график операций - это исчерпывающий документ, отражающий ежедневные боевые и плановые операции судна. В ГУР добавили:

"Информация, полученная разведчиками, позволяет нам определить особенности и технические ограничения не только "Князя Пожарского", но и других подводных лодок проекта 955А, которые имеют решающее значение для поддержания имперского мифа агрессивного государства России".

Как пишет издание, сообщения об взломе "Князя Пожарского" - это последняя из серии разведывательных операций, направленных против России и ее ядерной триады.

Подрыв ядерного превосходства Москвы в воскресенье произошел в то время, когда российские и китайские военно-морские силы проводили противолодочные учения в Японском море в рамках запланированных совместных учений.

Отмечается, что "Князь Пожарский" - подводная лодка проекта 955А "Борей-А", одна из самых современных единиц ядерной триады Кремля, обладающая высокой степенью скрытности, маневренности и ударной мощи. Подводная лодка несет 16 пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава", каждая из которых способна доставить до 10 ядерных боеголовок.

Ядерная триада состоит из наземных межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет подводных лодок, которые являются ядром стратегии ядерного сдерживания России.

Новости о российских субмаринах

По неподтвержденным данным, "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске скоро проведет (или уже провело) церемонию официальной закладки атомной подводной лодки специального назначения "Оренбург". В качестве доказательства российские паблики привели сувенирную продукцию, которую подготовили к церемонии.

Вас также могут заинтересовать новости: