УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Визуальные головоломки и оптические иллюзии, в которых надо найти слово, число или определенный объект, на самом деле являются чем-то большим, чем просто развлечением. Такие задачи очень полезны для вашего мозга.

Так, регулярное решение таких головоломок или ребусов способствует улучшению навыков наблюдательности, концентрации, тренирует ваше логическое и критическое мышление, а также память. УНИАН создал для вас новый вызов.

Ниже вы увидите коллаж, где находятся десятки букв. Сначала кажется, что между ними нет никакой связи, но если вы присмотритесь внимательнее, то поймете, что там спрятано одно слово.

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Итак, ваша задача состоит в том, чтобы отыскать в этом хаосе слово "небо". Справиться надо всего за 11 секунд, поэтому советуем не медлить.

Готовы? Тогда начинаем отсчет времени. Для удобства можете установить таймер.

Что ж, 11 секунд, отведенные на поиск, уже исчерпаны. Удалось ли вам заметить слово "небо"? Если вы справились, у вас действительно очень острое зрение и хорошо развитое внимание к деталям.

Если же вы слово "небо" не нашли, не стоит расстраиваться. Попробуйте вернуться к изображению и поискать еще. Дадим вам подсказку: слово спрятано по вертикали.

Мы же покажем правильный ответ:

Больше интересных заданий от УНИАН

Для тех, кому нравятся такие головоломки, у нас есть кое-что интересное. Попробуйте отыскать спрятанное число 1980 в оптической иллюзии. Сделать это будет очень сложно, а на ответ у вас будет всего 9 секунд.

Если же больше хочется поискать слова, попробуйте задание, в котором надо найти слово "трава". На это задание мы тоже отвели 9 секунд.

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