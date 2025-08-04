В качестве альтернативы суд определил залог в размере 10 млн гривень.

Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ, экс-главе Луганской областной государственной администрации Сергею Гайдаю в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Такое решение озвучил следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на сегодняшнем заседании по рассмотрению ходатайства детективов о мере пресечения. Альтернативой является внесение 10 млн грн залога.

В случае внесения подозреваемым залога на него возлагается ряд обязанностей, а именно:

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прибывать к следователю (детективу), прокурору, следственному судье по каждому их вызову и требованию;

сообщать следователю (детективу), прокурору об изменении своего места жительства и / или места работы;

не покидать пределы города Ужгород Закарпатской области без разрешения следователя (детектива), прокурора;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

не посещать одну из воинских частей Национальной гвардии Украины;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Как информируют в ВАКС, указанное лицо подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Дело о коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ

Как сообщал УНИАН, сегодня также избрана мера пресечения другому фигуранту этого дела – народному депутату Украины IX созыва Алексею Кузнецову. Он аналогично взят под стражу на 60 суток. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 8 млн грн.

В суде напомнили, что народный избранник подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, что на днях стало известно, что по делу о злоупотреблениях при закупке дронов и систем радиоэлектронной борьбы задержали народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова и председателя Мукачевской райгосадминистрации Сергея Гайдая, который также является бывшим главой Луганской ОГА.

В ходе проведения мероприятий по разоблачению лиц причастных к совершению коррупционного преступления были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины еще ряд лиц. В прокуратуре сразу проинформировали, что предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах и подкуп).

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