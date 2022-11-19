Один з дронів вони хочуть назвати "Yes to peace" ("PEACE Да"), а другий - "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

После покупки первого морского беспилотника для Украины литовцы собрали $250 тысяч на еще один.

Литовский журналист и организатор сбора Андрюс Тапинас сообщил в Twitter граждане Литвы уже начали собирать на третий морской беспилотник для Украины.

"После предоставления Украине морского беспилотника "PEACE Дец", мы собрали еще $250 тысяч на второй под названием "Yes to peace" или "PEACE Да". И мы уже имеем 40 тысяч евро на третий "Duke of Peace" ("PEACE Дюк")", - говорится в твите.

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Сбор средств для Украины через UNITED24

5 мая президент Украины Владимир Зеленский начал благотворительный проект UNITED24 для сбора средств на поддержку Украины.

Он рассказал, что люди из более чем сотни стран пожертвовали $220 миллионов с момента запуска платформы.

5 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал сбор средств на морские дроны для противодействия российской агрессии в украинской акватории.

Впоследствии стало известно, что планируется приобрести 100 образцов, а стоимость одного из них-10 миллионов гривен.

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