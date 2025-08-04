На борту также находились криптомиллиардер Джастин Сан и турецкий бизнесмен Гёкхан Эрдем.

В воскресенье, 3 августа, ракета New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin вывела экипаж NS-34 из Западного Техаса в суборбитальный космический полет. На борту, в частности, находился 80-летний путешественник, пишет The Independent.

В состав экипажа NS-34 вошли:

криптомиллиардер Джастин Сан;

80-летний инвестор Арвиндер (Арви) Сингх Бахал;

турецкий бизнесмен Гёкхан Эрдем;

метеоролог Дебора Марторелл;

британец Лайнел Питчфорд, который тридцать лет руководил приютом для сирот в Непале;

американский предприниматель Джеймс (Джей Ди) Рассел.

Известно, что Арвиндер (Арви) Сингх Бахал посетил 193 страны мира. Он давно заявлял о желании отправиться в космос.

Видео дня

В издании добавили, что криптомиллиардер Джастин Сан в 2021 году заплатил за свое место на борту ракеты 28 миллионов долларов.

Суборбитальный космический полет длился 10 минут. Миссия NS-34 стала 34-м полетом в рамках программы New Shepard. Полет прошел успешно.

Суборбитальные космические полеты Blue Origin - другие новости

Напомним, что в апреле 2025 года известная американская певица Кэти Перри побывала в космосе. Она совершила полет на ракете New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса вместе с журналисткой Лорен Санчез, кинопродюсером Кэрианной Флинн, телеведущей Гейл Кинг, экс-ученой NASA в сфере ракет Айшей Боу и ученой в области биоастронавтики Амандой Нгуен.

Весь полет длился 11 минут. Примерно 4 минуты женщины находились непосредственно в космосе.

Кроме того, 29 августа 2024 года компания Blue Origin запустила свой многоразовый корабль New Shepard в рамках миссии NS-26. В полет отправились шесть человек: Роб Ферл, Карсен Китчен, Николина Элрик, Юджин Грин, Эйман Джахангир и Эфраим Рабин.

Вас также могут заинтересовать новости: