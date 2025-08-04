В начале августа Вооруженные силы РФ осуществили очередную серию авиационных ударов управляемыми авиабомбами по территории Херсона. В частности, в зоне поражения был автомобильный мост через реку, соединяющий центральную часть города с микрорайоном "Остров".

На фоне неудачных наступлений россиян на Сумщине, на фоне невыполненных задач Кремля на востоке Украины, было ожидаемо, что враг будет пытаться наносить другие удары - в частности на юге.

В общем, здесь он преследует несколько целей. Одна из них, очевидно, попытка предупредить вероятность нашего наступления. Ведь противник боится, что мы можем форсировать Днепр. И, тем самым, создать серьезную угрозу для российских войск, в частности, на Крымском направлении. Собственно, с этим и связаны последние удары врага по мостам.

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Еще одна цель - это попытка противника не только ограничить нашу военную логистику, но и нанести удар по гражданской. Ведь, по большому счету, мосты в тылу, которые находятся на Херсонщине, используют не только военные, например, для подвоза личного состава, а как раз гражданские - для подвоза продуктов и всех других необходимых вещей для жизнеобеспечения населения. Таким образом, нанося удары по таким логистическим узлам, россияне больше, вероятно, пытаются нанести вред как раз местному населению.

Зачем? Чтобы вызвать панические настроения. Мол, с людьми никто не говорит, их никто не спасает, а враг планирует следующие атаки...

В то же время, в этом смысле следует понимать, что планы перемещения населения, планы эвакуации, очередность этого процесса, - это все возлагается на органы местного самоуправления, исполнительной власти и на соответствующие службы. В случае опасности, они получают сообщение, какие населенные пункты куда переместить. Это же не просто "загрузили" людей и "повезли". Если мероприятия отселения проводятся, то это происходит планово.

В таких случаях необходимо определить локации, куда их переместить, обеспечить необходимым, чтобы избежать гуманитарного кризиса. Кроме того, нужно обезопасить именно вывоз, ведь существует вероятность, что россияне будут пытаться нанести удары по колоннам с гражданскими во время их перемещения...

Также среди целей можно определить тот факт, что юг Украины, по моему мнению, рассматривается противником как одно из потенциальных направлений для создания военных угроз для нас. Планируются ли, в этом контексте, какие-то стратегические военные операции? Имеющихся признаков нет. Ведь для подготовки наступательной операции россиянам нужно усилить личный состав, наземные и воздушные войска (для того, чтобы форсировать реку, в частности нужна и поддержка авиации). Сейчас это не наблюдается. Но это не может отменять таких угроз.

Во-первых, в свое время россияне не увидели имеющихся признаков перемещения наших войск на Курщине, однако мы зашли и нанесли им болезненный удар.

Во-вторых, нельзя исключать, что россияне не имеют замысла какого-то отвлекающего удара или маневра на юге, чтобы основной иметь в другом месте. Наконец, противник на этом направлении проверяет и нашу линию обороны, и системы противовоздушной обороны, и способности наших войск противостоять агрессии. В свое время, чтобы взять под контроль острова на Херсонщине, расположенные вдоль русла реки Днепр, россияне даже создавали специальную бригаду речных катеров.

Таким образом, теоретически, любые угрозы нужно учитывать всегда. И, думаю, анализ проводится на основании данных многих структур, которые владеют информацией. А она точно не находится в общем доступе.