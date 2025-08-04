Самый тяжелый авианосец в мире весит более 100 тысяч тонн - и это только начало гонки гигантов на море.

Авианосцы - это настоящие гиганты мирового флота. Они сочетают в себе мощность военной техники и размеры, которые могут конкурировать с целыми городскими кварталами. В то же время таких кораблей в мире очень мало - всего 51 на весь мир, и почти половина из них принадлежит США.

Как пишет Slash Gear, лидером по массе является американский авианосец класса "Джеральд Р. Форд", чье полное водоизмещение превышает 100 000 тонн. Это не просто корабль - это плавучая военная база с экипажем более 4 тысяч человек и десятками истребителей на борту. На сегодня это самый тяжелый авианосец в мире, и США уже планируют строительство еще нескольких.

На втором месте - другие корабли ВМС США, в частности авианосцы класса "Нимиц", которые весят до 97 000 тонн. Они лишь немного уступают флагману нового поколения, но тоже остаются среди крупнейших в истории.

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Позади США - Китай, чей новейший авианосец "Фуцзянь" имеет водоизмещение около 85 000 тонн и является самым большим кораблем, когда-либо построенным за пределами США. Ожидается, что он вступит во флот уже в августе 2025 года.

Великобритания владеет двумя авианосцами класса "Queen Elizabeth" (65 000 тонн), тогда как Россия имеет только один - "Адмирал Кузнецов" (58 600 тонн), который неоднократно становился объектом критики из-за частых аварий и перебоев с ремонтом.

В топе - также китайский "Шаньдун" (70 000 тонн), "Ляонин" (58 500 тонн) и индийский INS "Викрамадитья" (44 500 тонн). Однако ни один из них не приближается к американским суперавианосцам по весу, размерам и боевым возможностям.

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