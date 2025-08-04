Индия продолжает закупать огромные объемы российской нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается значительно повысить пошлины для Индии. В своей соцсети Truth Social он объяснил, что это решение связано с тем, что страна продолжает закупать огромные объемы российской нефти.

"Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и большую часть этой нефти продает на открытом рынке с большой прибылью. Им неважно, сколько людей в Украине гибнет от рук российской военной машины", - написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что недоволен тем, что Индия не отреагировала на его угрозы. Именно поэтому он решил объявить о повышении пошлин в отношении страны.

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Напомним, что ранее советник президента США Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании российской войны против Украины. Он подчеркнул, что Индия продолжает закупать российскую нефть.

Индия нашла замену российской нефти - что известно

Ранее Reuters со ссылкой на несколько анонимных источников на рынке писало, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp приобрела на тендере 7 миллионов баррелей нефти из США, Канады и Ближнего Востока. Собеседники агентства связали эту закупку сырья с необходимостью замещения российской нефти.

Журналисты отметили, что тендер состоялся после того, как индийские государственные нефтеперерабатывающие компании приостановили закупку российской нефти из-за уменьшения размера скидок, а также на фоне дополнительных санкций ЕС.

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