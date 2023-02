Таким образом итоговая сумма почти втрое превысила первоначальный план.

Литовцы собрали 14 миллионов евро на приобретение радаров для украинской ПВО. Стоит добавить, что, по данным 2021 года, население Литвы составляет 2,8 млн человек.

"С приближением годовщины широкомасштабной войны телерадиокомпания ЛРТ совместно с Организациями "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" и "Stiprūs kartu" ("Сильны вместе") пригласила объединиться и принять участие в акции "RADAROM". Средства, собранные в ходе кампании, были использованы для приобретения функциональных тактических радаров", - говорится на сайте организаторов.

Отмечается, что итоговая сумма почти втрое превысила первоначальный план в 5 миллионов евро. Одна радарная установка стоит около 1 млн евро.

"14 млн евро от литовцев на покупку радаров для защиты Украины. За четыре недели. Это от нас. В настоящее время", - заявил координатор сбора Андрюс Тапінас.

Как известно, радары нужны, чтобы контролировать воздушное пространство вокруг объектов, которые имеют стратегическое значение для Украины и помогают обеспечить максимально нормальную жизнь украинцев во время войны. Речь идет об электростанциях, водонапорных башнях и тому подобном.

Война в Украине: помощь Литвы

Литовцы с самого начала войны активно помогают Украине. В частности, в мае 2022 года жители Литвы за 3,5 дня собрали 5 млн евро на "Байрактары" для ВСУ

После этого они снова начали сбор денег, однако уже на морские беспилотники. Их назвали "PEACE Дец", "Yes to peace" ("PEACE Да"), а второй - "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

Кроме того, Литва пообещала передать Украине боеприпасы для 155 мм артиллерии и выполнить контракт с производителями зимней одежды для украинских военных.

