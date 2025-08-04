У "Газпрома" осталось 60 миллиардов кубометров газа, который оказался никому не нужным.

В январе-июле 2025 года "Газпром" поставил в ЕС 9,93 млрд кубометров газа, что является наименьшим уровнем за последние 50 лет.

Об этом сообщает Moscow Times. Отмечается, что по сравнению с январем-июлем предыдущего года российский монополист сократил экспорт "голубого топлива" в ЕС почти вдвое.

"В среднем ежемесячно на европейский рынок шло 1,4 млрд кубов газа, и если темп сохранится, то по итогам года "Газпром" экспортирует в страны Европы лишь около 17 млрд кубометров, что станет новым антирекордом с начала 1970-х", – констатируют журналисты.

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Издание сравнивает нынешний экспорт газа РФ на европейский рынок и советские времена и отмечает, что в 1975 году СССР экспортировал в Европу 19,3 млрд кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, – уже 54,8 млрд.

Пик поставок "Газпрома" в ЕС пришелся на 2018-2019 годы, когда объемы поставок достигали 180 миллиардов кубов. После вторжения в Украину экспорт российского газа в ЕС обвалился до 28 млрд кубометров в 2023 году и 32 млрд – в 2024-м.

Из-за обвала экспорта "Газпром" вынужден сокращать и добычу газа. По данным Росстата, производство газа в России в первом полугодии 2025 года упало на 3,2% год к году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а СПГ – на 5,2%.

Издание добавляет, что у "Газпрома" осталось 60 миллиардов кубометров газа, который оказался никому не нужным.

Отказ ЕС от российского газа

С начала полномасштабного вторжения РФ ЕС сокращает импорт российского газа. 18 июня 2026 года, Еврокомиссия предложила странам-членам блока до конца 2027 года попрощаться с российским газом.

Некоторые евродепутаты призывают страны-члены не ждать 2027 года, а сказать окончательное "прощай" российскому газу в 2026 году.

Более того, в ЕС уже знают, как преодолеть потенциальное вето на возможный бан для российского газа.

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