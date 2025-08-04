Владимир Омельченко отметил, что большинство стран ЕС не строят атомных блоков, поскольку это очень дорого.

Строительство новых энергоблоков Хмельницкой АЭС приведет к росту тарифа на электричество для населения и промышленности минимум на 3 гривни. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Расходы лягут на амортизацию, а, следовательно, войдут в цену и, в результате, цена на электроэнергию вырастет для всех минимум на три гривны. Потянет ли это кто-то? Потянет ли это промышленность или население - 7-8 гривень/киловатт? Я думаю - нет... Это классный проект разве для того, чтобы поработать на откатах", - отметил Омельченко.

Он добавил, что для достройки блоков на Хмельницкой АЭС Украина могла бы потенциально использовать, например, реактор компании Westinhouse ap-1000 или реактор APR-1400, разработанный южнокорейской компанией Korea Electric Power Corporation, но строительство одного такого энергоблока обойдется нашему государству в более чем 10 миллиардов евро и продлится 10-15 лет.

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"Строительство крупных блоков в Украине в ближайшее время - это фантастика, потому что они стоят огромных средств. Каждый современный блок стоит более 10 миллиардов евро... По нашим ценам, думаю, что будет где-то полтриллиона гривен... Это фантастические деньги", - констатировал эксперт.

Если использовать скандальные "российские" реакторы, приобретенные в Болгарии, то, по предварительным расчетам, достройка одного блока Хмельницкой АЭС обойдется в 5 миллиардов евро.

"Наши считали, что где-то 5 миллиардов (за строительство одного блока ХАЭС, - УНИАН). На самом деле, потом эти 5 миллиардов вырастут в 10 в процессе работы...", - отметил Омельченко.

Он добавил, что большинство стран Европы не строят больших атомных блоков, поскольку это очень дорого, а в Словакии и Венгрии строительство происходило за российские кредитные средства.

"Планирует строить Чехия, но при огромной поддержке правительства, и неизвестно, построят ли. В Польше только думают строить", - отметил эксперт.

По его мнению, Украине более целесообразно использовать малые блоки на базе SMR технологий, предусматривающих, как правило, использование ядерных реакторов мощностью преимущественно до 300 мегаватт, которые конструируются из модулей. Срок их строительства и стоимость эксплуатации меньше, чем у традиционных блоков. Он добавил, что блоки смогут по крайней мере частично компенсировать утраченные маневровые мощности.

"Более эффективно в Украине строить децентрализованные мощности, децентрализованную генерацию и смотреть на SMR, то есть малые ядерные блоки маневровые и, в перспективе, пытаться вернуть Запорожскую атомную электростанцию. По моему мнению, это более рационально, чем заниматься российским металлоломом, который уже более 25 лет хранится в Болгарии", - отметил эксперт, добавив, что затраты на киловатт-час мощности в них сопоставимы с большими блоками.

Омельченко добавил, что малые блоки можно строить и на площадках АЭС. Он добавил, что реакторы SMR есть у разных производителей, в частности у компаний Rolse Royse и Holtec, а государству нужно на конкурсе выбрать победителя, "который даст лучшие условия и по финансам и по безопасности".

При этом эксперт отметил, что не стоит в ближайшее время рассчитывать на построение малых блоков.

"Это будет через 2030-2035 годы, то есть это долгая перспектива", - констатировал Омельченко.

Достройка Хмельницкой АЭС - последние новости

Идея достройки двух блоков на Хмельницкой АЭС ожила в 2024 году. Тогда глава Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что Украина надеется на приобретение у Болгарии двух реакторов, чтобы компенсировать потерю Запорожской АЭС.

Однако эксперты раскритиковали эту идею, поскольку проект является очень дорогим, а сроки строительства, по их мнению, нереалистичны. К тому же блоки, которые Украина до сих пор намерена купить у Болгарии, российского производства.

Однако 11 февраля 2025 года, Верховная Рада дала добро на покупку блоков

Эпопея с покупкой болгарских блоков российского производства до сих пор продолжается. Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украина продолжит переговоры с Болгарией о покупке двух реакторов российского происхождения.

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