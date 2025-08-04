Почти 9 миллионов на командировки: чиновника Минздрава Михаила Бабенко обвиняют в использовании бюджета для личных поездок, - СМИ

Во время полномасштабной войны Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины потратил 8,47 млн грн из государственного бюджета на организацию заграничных командировок.

Соответствующая информация появилась в системе публичных закупок Prozorro, сообщает РБК-Украина.

Как отмечает издание, его журналисты обратились за разъяснением к главе центра Михаилу Бабенко. Тот подтвердил, что регулярно выезжает за границу в рамках служебных поездок - по крайней мере раз в квартал. В то же время раскрывать подробности поездок Бабенко отказался, ссылаясь на внутренние положения учреждения.

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"Это же такое понятие - относительное. Часто, не часто... Но бывает. Ну, раз в квартал точно", - прокомментировал чиновник.

"Это профессиональный вопрос, это конфиденциально. Это предусмотрено уставом предприятия. Все согласно действующим нормам. Не переживайте", - добавил он.

Кроме расходов на зарубежные поездки, ГЭЦ системно обновляет служебный автопарк - также за счет бюджета. Так, в январе 2025 года центр приобрел Skoda Superb в полной комплектации за 2,16 млн грн. Автомобиль имеет массажные кресла, кожаный салон, аудиосистему с 14 динамиками, климат-контроль с несколькими зонами, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажника и камеры кругового обзора.

В 2024 году ГЭЦ закупил Hyundai Staria бизнес-класса за 2,7 млн грн, а также две Skoda Octavia A8. Годом ранее - Toyota Camry Hybrid в комплектации Elegance+, которая, по подсчетам журналистов, обошлась дороже аналогичного авто, приобретенного другим госпредприятием. В ноябре того же года учреждение во второй раз приобрело Hyundai Staria.

Такие закупки техники премиального сегмента для структуры, не выполняющей транспортных функций, вызывают сомнения в целесообразности и обоснованности расходов. По информации источников РБК-Украина в Минздраве, Михаил Бабенко часто использует служебные автомобили в собственных целях, в том числе и во время зарубежных поездок.

Журналисты направили запросы в Минздрав и ГЭЦ с просьбой предоставить полный перечень транспортных средств, находящихся в распоряжении центра, и информацию об их закреплении. Отдельно запрошены данные о служебных поездках самого Бабенко - с уточнением количества, направлений, цели и результатов командировок.

Кроме того, РБК-Украина обратилось в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с запросом о проверке возможного конфликта интересов в действиях Михаила Бабенко.

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