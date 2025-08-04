Переход всех на "мультикам" даст возможность остановить охоту врага на элитные подразделения.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью агентству УНИАН рассказал, что на сегодня уже 30% украинских военных одеты в камуфляж "мультикам" и переход на него может занять менее двух лет. Он также объяснил, почему "мультикам" больше подходит для нашей местности, чем "пиксель".

Прошла информация, что Вооруженные силы Украины отказываются от камуфляжа ММ-14, который известен в народе как "пиксель" и переходят на маскировочный рисунок ММ-25 - "мультикам". Для чего это делается?

Есть много причин для такого перехода. Базовая причина - маскировка военнослужащих. И даже если будет сохранена жизнь одного или нескольких бойцов, то это очень важно. Всегда армия на основании исследований, выводов, наработок меняет цвет формы. Уже большинство армий переходят на "мультикам" или его виды. В украинской армии в свое время был камуфляж "мавка" как один из вариантов. Сейчас на линии фронта многие военнослужащие используют "мультикам" параллельно с "пикселем". Важно всех одеть в форму "мультикам". Например, на сегодня большинство Сил специальных операций, отдельных элитных подразделений, Национальная гвардия используют "мультикам" и это отличает их во время общевойскового боя. Противник знает, что в такой форме, как правило, элитные подразделения, и за ними начинает охотиться. Поэтому когда у всех будет одинаковая форма, одинаковый камуфляж, то трудно будет выявить, кто из них какой функционал несет, это "размывает" их назначение, а вражеская разведка не может определить, откуда ждать удар

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Форма, ее цвет, и это уже доказано неоднократно, влияет на ход боя, на сохранность личного состава. "Мультикам" и его варианты сегодня уже пытаются использовать массово и россияне, потому что их болотный камуфляж подходит в России, но является демаскирующим в Украине, ведь у нас другой ландшафт, другие цвета растительности в разные периоды. На данном этапе выглядит так, что "мультикам" дает возможность работать во все сезоны и не надо делать форму на отдельный период года. И поэтому в таком камуфляже ВСУ могут вести военные действия не только в Украине, но и даже на территории России, по меньшей мере в европейской зоне РФ.

Поэтому речь идет не просто об изменении цвета как чьей-то прихоти или попытке "освоить" средства, потому что их можно воровать и на той форме, что есть. Важный вопрос, есть ли в США лицензия на "мультикам", который разрабатывали в этой стране. Потому что тогда речь пойдет о разрешении на использование кода для внесения его в программное обеспечение тех станков, которые рисуют форму. Эта методика одинакова что для "пикселя", что для "мультикама", но каждый камуфляж имеет свой цифровой код изображения. Лучше, чтобы выпускалась лицензионная форма "мультикам", а не появлялись неизвестно откуда подделки, которые иногда могут больше вредить, потому что бойцы не всегда на глаз отличают материал или цвет, когда он похож, но не идентичен.

О каком сроке так называемой камуфляжной реформы в украинской армии может идти речь?

Вопрос в том, насколько быстро будет внедрен камуфляж "мультикам". Очевидно, что это будет происходить поэтапно и параллельно. Те заказы, которые были на "пиксель", будут дозавершены, а затем со временем будет поэтапно вводиться "мультикам". То есть, речь не идет о том, что одну форму просто выбросят, а другую предоставят военным. Все, что есть на складах, и дальше будет использоваться.

Вообще на смену формы в армии выделяются годы. Даже США, когда переходили с предыдущего камуфляжа MARPAT к камуфляжу Multicam, потратили где-то два года.

У нас этот процесс вряд ли затянется дольше, ведь у нас меньшая армия по сравнению с армией США.

Но ведь замена камуфляжа в армии - это не только же о форме?

Да, необходимо понимать, что "пиксель" - это не только форма, но и, в частности, бронежилеты, рюкзаки, баулы, аптечки, маскировочное оборудование, экипировка, разгрузки, шапки, панамы, перчатки. Наша форма многоэлементная, потому что насчитывает несколько сотен единиц. Также речь идет о цвете для оружия, маскировочные сетки. Для них также автоматически цвет меняется. Также должна измениться маскировка боевой техники, потому что она сегодня в цветах "пикселя". И на это также требуется время. С конвейера будет сходить новый БТР или танк в окраске "мультикам".

Но это потребует огромных затрат. Актуально ли это сейчас?

Деньги так или иначе выделяются: или под камуфляж "пиксель", или их надо будет выделять под "мультикам". Пришлось бы потратить больше денег, если бы речь шла о том, что цена на услугу отличалась бы. Подорожание может быть только тогда, когда мы будем покупать код камуфляжа "мультикам". Но если мы свой разрабатываем, то это не повлияет на цену.

Но это все приведет к единому стандарту в армии. Например, у меня бронежилет, шлем и разгрузка в форме "мультикам", потому что их сам покупал и считал, что этот цвет мне лучше послужит. Тогда как униформа, штурмовая рубашка, штаны в "пикселе". Это не значит, что меня кто-то заставит иначе одеться. В армии нет принуждения относительно одинаковой одежды, кроме официальных вещей.

Кстати, вы посмотрите, как главком Александр Сырский выезжает - у него разный тип разгрузок, у него разный цвет формы - иногда это в "мультикаме", а иногда - в "пикселе", то есть, как удобнее в определенных обстоятельствах. Военные ходят в разном камуфляже на совещаниях у Главкома - есть полностью "в масле", есть в "мультикаме", есть в "пикселе", кто-то в кепках, а некоторые в панамках.

Сколько в армии на сегодня людей уже перешли на камуфляж "мультикам"?

Думаю, где-то 30%. На сегодня, Силы Специальных Операций, морская пехота, отдельные подразделения ДШВ, Нацгардия ходят в "мультикаме". Часть формы предоставлялась нашими союзниками, часть своя. Мы теперь уже точно не будем отличаться от союзников. Даже немцы имели темный камуфляж, а теперь переходят также на "мультикам" или приближенный к нему цвет. Все армии идут к этому, потому что доказано временем и практикой, что это один из лучших и наиболее универсальных камуфляжей.

А почему россияне переходят? Потому что понимают, что это наиболее универсальный в наших широтах камуфляж. Да и как потом различить, где наши, а где враги бегают?

Все носят ленты. Наши носят на руках синие, желтые и зеленые, а россияне - белые и красные. Гражданским трудно различить оттенки камуфляжа. А я могу различить на глаз американский, российский, украинский и даже британский "мультикам". Он сегодня наиболее практичен, поэтому вполне целесообразно его вводить.