Конструктивно эта ракета слишком габаритная для того, чтобы ее можно было совмещать с самолетом Су-57, говорит Криволап.

В России заявляют об интеграции гиперзвуковой ракеты "Циркон" на свои истребители Су-57. Но по мнению украинского украинского авиационного эксперта Константина Криволапа, эти заявления не выдерживают критики с технической точки зрения.

В комментарии "Телеграфу" он пояснил, что в истории с этой ракетой больше пропаганды, чем действительно оружия. Он напомнил, что много противоречивой информации о "Цирконе" было еще тогда, когда о нем впервые начали писать в российских источниках.

К примеру, изначально заявленная масса боевой части была 300 килограммов. На выходе осталось лишь 150. При этом вместо воздушно-реактивного двигателя в ракете установлены твердотопливные маршевые ступени.

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Криволап предположил, что разговорами о том, что над истребителями ведется определенная работа, россияне пытаются привлечь к Су-57 внимание потенциальных покупателей.

"Сначала рассказывали, что "Циркон" имеет воздушно-реактивный двигатель, но оказалось, что там просто стоит два твердотопливных двигателя. Один отрабатывает, потом другой. То есть это не гиперзвуковая ракета, это что-то такое", – отметил Криволап.

По его словам, ракета "Циркон" является логическим продолжением противокорабельных ракет, таких как П-700 "Гранит" и П-800 "Оникс". При этом конструктивно эта ракета слишком габаритная для того, чтобы ее можно было совмещать с самолетом Су-57.

"Если ракета имеет длину не менее 8-9 метров и массу более 5 тонн, то поставить ее на Су-57, который сам по себе имеет длину около 20 метров, выглядит нереально. Это какое-то одоробло, ее нельзя подвесить просто так. Чтобы разместить такую ракету на Су-57, ее надо переделывать, делать короче и легче", – добавил он.

Кроме того, по словам Криволапа, одним из требований к истребителям пятого поколения является то, что все вооружение должно быть во внутренних объектах, малозаметность. И во внутренние отсеки Су-57 у россиян не получилось интегрировать даже менее габаритные ракеты Х-59.

В то же время эксперт сомневается, что ракета "Циркон" действительно является гиперзвуковой. Он вспомнил об одном из официальных видео, где эту ракету снимали обычной камерой с частотой 30 кадров в секунду.

"30 кадров в секунду – это не гиперзвук. На такой скорости объект невозможно было бы увидеть", – говорит Криволап.

Кроме того, есть и проблема плазменного облака, которое возникает при движении на скорости более 5 Махов.

"Создается облако плазмы. И с этим облаком мало кто научился что-то делать. У китайцев есть YJ-21, которая подтверждено имеет гиперзвуковые характеристики. Но это совсем другая ракета, ничего общего с "Цирконом", – констатировал эксперт, добавив, что эту ракету россияне так и не вывели на серийное производство даже в морском варианте.

Российские истребители начали использовать новую ракету

Недавно в соцсетях сообщили, что россияне начали применять новую авиационную ракету класса "воздух-воздух". Речь идет об оружии под названием "Изделие 180" (К-77М).

Отмечалось, что эту ракету разработали под истребитель Су-57. Его в России относят к пятому поколению.

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