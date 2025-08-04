В Хмельницкой области демонтировали последний в Украине памятник Ленину (фото)

Демонтаж бюста Ленина осуществило коммунальное предприятие.

В селе Рудковцы Хмельницкой области завершили демонтаж памятника Владимиру Ленину. На странице "Деколонізація. Україна" в Facebook отметили, что этот бюст советского "идола" был последним на подконтрольной Украине территории.

"В селе Рудковцы Хмельницкой области после нашего обращения был демонтирован последний памятник Ленину в Украине", - сказано в сообщении.

В письме Новоушицкого поселкового головы Анатолия Олейника говорится о том, что демонтаж бюста Ленина осуществило коммунальное предприятие.

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Этот памятник после демонтажа перевезли на производственную территорию предприятия.

РФ восстанавливает памятники Ленину на оккупированных территориях

Напомним, что в мае 2023 года стало известно о том, что в поселке Тавричанка Каховского района в Херсонской области россияне восстановили памятник Владимиру Ленину. Украинские власти демонтировали его в 2015 году в рамках реформы по декоммунизации.

Кроме того, в этом же месяце во временно оккупированном Мариуполе неизвестные разбили бюст Владимира Ленина. Россияне установили его в Городском саду после оккупации города.

"Мариупольское сопротивление сообщает, что чучело Ленина, установленное оккупантами в старейшем парке Городской сад декоммунизировано окончательно", - комментировал это советник мэра города Петр Андрющенко.

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