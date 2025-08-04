За сутки преодолели 3 километра: эксперт рассказал, где темп продвижения россиян самый быстрый

Эксперт говорит, что это самый угрожающий участок фронта, но "хоронить" наш сектор обороны в этом районе не следует спешить.

В Покровско-Мирноградской агломерации темп продвижения россиян самый быстрый: за последние сутки прошли 3 км кв. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Киев24.

По его словам, на направлении ситуация очень тяжелая. Россияне смогли сделать фактически полуокружение, но все же некоторые артерии логистические у нас остаются.

"Я бы не спешил прятать наш сектор обороны в этом районе. Потому что напомню, россияне как только подсовываются к городской застройке, у них там начинается проблема", - отметил Жмайло.

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Он также акцентировал, что глобально со второй половины июля, если брать общую ситуацию по линии боевого соприкосновения, то россияне несколько потеряли свой темп, им нужно снова накапливать резервы и в частности на Покровском направлении.

По словам Жмайло, в районе Часового Яра наши операторы беспилотников уже фиксировали, что в штурмовые действия бросают даже женщин. Сейчас, по его словам, россияне меняют несколько тактику - теперь это тактика просачивания, когда 2-3 российских пехотинца пытаются просто между позициями пройти, не вступая в боевое столкновение с нашими пехотинцами, которые контролируют линию боевого соприкосновения.

"Поэтому об окружении полного этой агломерации, к счастью, пока речь не идет. Но темп россиян там является самым быстрым: за последние сутки они примерно продвинулись на 3 кв км. И это самый угрожающий наш участок", - сказал он.

На направлении Константиновки, по информации Жмайло, россияне пытаются сейчас пробиться с юго-западной части, чтобы подойти к городу. Параллельно они имеют небольшие продвижения в районе Торецка. Эксперт констатировал:

"Они пытаются окончательно вырваться из руин этого города и прорваться непосредственно к Константиновке. Но наиболее тяжелая ситуация - это Яблоновка и Александрово-Калиново. Там есть серая зона и это первая линия обороны и оборонительных укреплений на пути к самой Константиновке. Именно поэтому враг там так активно затянулся и пытается прорвать наши позиции".

Жмайло подчеркнул, за всем следит командование, Главнокомандующий Александр Сырский посетил Покровское направление.

"Говорилось, что нужно больше минирования, фортификационных заграждений и наращивание не только экипажей FPV-дронов, но и наземных роботизированных комплексов. Это наш единственный шанс сейчас. Потому что мы видим, что хромает западная логистика по доставке военной помощи, чтобы начать стабилизацию линии соприкосновения. Это то, что мы делали фактически в 2023 году. Почему у нас взорвался только этот дроновой рынок, потому что остановилась помощь от Вашингтона и нам пришлось тогда выкручиваться и придумывать простые дешевые средства огневого поражения", - прокомментировал он.

Жмайло также сказал, какова ситуация на Запорожском направлении. Он отметил, что россияне хотят ближе подойти к Запорожью, чтобы иметь возможность запускать те же FPV-дроны по городу, чтобы его терроризировать и чтобы иметь более безопасную зону подлета для своей тактической авиации. Жмайло отметил:

"По той информации, которая есть сейчас в публичном пространстве, в частности, общался с военными, которые воюют на этом направлении, наши защитники смогли контратаковать в районе Каменского для того, чтобы отодвинуть врага. Там увеличилась так же серая зона где-то примерно на 2 км в районе населенного пункта Плавни и Каменское. И таким образом, думаю, все же удастся стабилизировать линию боевого соприкосновения там. С одной стороны там река Днепр и поэтому враг не имеет на самом деле какой-то возможности сделать более широкий маневр в этом секторе".

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, в 20-х числах июля Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сирский отмечал, что Покровск держится уже более года интенсивного давления со стороны российской армии.

По его словам, оборона Покровска стала возможной в значительной степени благодаря решимости украинских войск и созданию барьеров, таких как минные поля, которые привели к 30-процентным потерям среди российской техники на этом участке фронта.

Незадолго до этого проект DeepState сообщил, что российские ДРГ начали заходить в Покровск. Отмечалось, что на одной из улиц города украинские бойцы попали во вражескую засаду.

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