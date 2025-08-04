Альтернативой является залог в размере 8 млн грн с последующими обязанностями, в частности носить электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил народного депутата Украины 9-го созыва, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и средств РЭБ, под стражу на 60 суток. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 8 003 004 гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информируя о результатах сегодняшнего рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения народному избраннику.

Фамилия нардепа не указывается, но как известно, речь идет об Алексее Кузнецове от партии "Слуга народа".

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В ВАКС отмечают, что в случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности:

прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суду по каждому требованию;

не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

дать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

В суде напомнили, что народный избранник подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Дело о коррупции при закупке дронов

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что по делу о злоупотреблениях при закупке дронов и систем радиоэлектронной борьбы, кроме народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, задержали главу Мукачевской райгосадминистрации Сергея Гайдая.

Перед тем на взятке при закупке БПЛА и РЭБ разоблачили действующего народного депутата. В прокуратуре отметили, что провели мероприятия по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления. В порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны четыре человека, среди них действующий народный депутат, который подозревают к участию в схеме. Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах и подкуп).

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