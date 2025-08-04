Неделя обещает быть неторопливой, но насыщенной поворотными моментами и шансами для личного роста.

Пять знаков Зодиака окажутся в особенно благоприятных условиях до конца текущей недели. Энергии Стрельца зададут позитивный импульс, а 5 августа Луна переместится в практичного Козерога. Уже 6 августа Марс сменит знак и войдет в Весы, меняя ритм и фокус. Главным событием недели станет Полнолуние в Водолее 9 августа, а в финале - гармоничное сближение Венеры и Юпитера. Противостояние Марса и Сатурна в Овне внесет элемент напряжения, подталкивая к преодолению внутренних барьеров, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Рак

Для Раков эта неделя - словно глоток свежего воздуха. Вас ждут позитивные изменения, особенно в эмоциональной и финансовой сферах. Возможны встречи, вдохновляющие разговоры и моменты внутреннего просветления. Настало время перестроить отношения с собой - начните с заботы и доброты к себе. Полнолуние в Водолее поможет увидеть цели, которые вы откладывали. Это идеальный момент для настройки на продуктивную работу и финансовую дисциплину. Юпитер и Венера подскажут, что вы достойны большего - главное, не бояться мечтать и строить планы с размахом.

Стрелец

На этой неделе вас ждет важный момент: сближение Венеры и вашей управительницы - Юпитера. Это открывает путь к исцелению, осознанию ценностей и переоценке приоритетов. В начале недели Луна будет в вашем знаке, усиливая тягу к общению и поиску приключений. Позднее, с Луной в Козероге, внимание сместится к материальным вопросам - вы сможете наметить реальные шаги к финансовому благополучию. Полнолуние в Водолее активирует ваш креатив и вдохновит на новые идеи. Приближение директного Меркурия только усилит вашу решимость начать что-то масштабное.

Рыбы

Для Рыб это спокойная и благоприятная неделя. Луна в Стрельце в начале периода поднимет настроение и даст возможность взглянуть на текущие цели под другим углом. Позвольте себе идти медленнее, не гонясь за результатом. Луна в Козероге подскажет, куда направить энергию для саморазвития и обучения. Марс, покидающий Деву, снимает давление в личных отношениях и дает шанс на восстановление душевной гармонии. Наступает время отпускать перфекционизм и радоваться простым вещам. Венера и Юпитер начнут сближаться, поднимая внутренний настрой и возвращая вам веру в любовь и счастье.

Скорпион

Скорпионов ждет глубокая внутренняя трансформация. Неделя начнется с некоторой турбулентности, особенно 6 августа, когда Марс вступит в противостояние с Сатурном. Однако к финалу периода все стабилизируется - во многом благодаря грядущему соединению Юпитера и Венеры и полнолунию в Водолее. Полнолуние даст вам возможность заземлиться, увидеть свои сильные стороны и укрепить близкие связи. Плутон активирует процессы трансформации, а энергии Венеры и Юпитера помогут не сбиться с пути. Смело выходите в свет, пробуйте новое - неделя идеальна для расширения горизонтов и углубления отношений.

Дева

Для Дев неделя начнется с приятного известия: 6 августа Марс покидает ваш знак, и напряжение постепенно сходит на нет. С этим транзитом вы перестаете быть чрезмерно самокритичными и наконец-то начинаете видеть собственные сильные стороны в новом свете. Полнолуние в Водолее напомнит, как важно заботиться о себе. Вы можете почувствовать необходимость в отдыхе и перезагрузке. Прислушайтесь к телу и избегайте перенапряжения. Приближение Венеры и Юпитера подарит ощущение начала новой фазы - более мягкой, приятной и вдохновляющей.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака в ближайшее время встретят любовь, о которой мечтали.

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