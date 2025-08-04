Поднятие цены на тариф ожидают в сентября.

Лидер музыкального стриминга Spotify в очередной раз повышает цену на свою премиум-подписку. Начиная с сентября, цены вырастут в ряде стран Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азиатско‑Тихоокеанского региона.

Рост стоимости подписки зависит от конкретной страны. В течение августа затронутые пользователи получат уведомление по электронной почте.

Как отмечает The Verge, подписка уже подорожала на 1 евро (с 11 до 12 евро) для новых пользователей в Испании, Италии и Португалии. Не так давно Spotify поднимал стоимость подписки в Бельгии, Франции, Люксембурге и Нидерландах, здесь цена пока остается прежней.

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О пересмотре цен Spotify сообщил вскоре после публикации очередного финансового отчета. Несмотря на рост числа подписчиков, выручка оказалась ниже прогнозов аналитиков, что привело к падению акций компании на 11,5%. Это снизило рыночную капитализацию Spotify на 16 миллиардов долларов.

The Verge отмечает, что стриминговая компания впервые с 2023 года не стала повышать стоимость подписки в США. До этого цена оставалась стабильной в течение 12 лет, а затем увеличивалась два года подряд – в 2023 и 2024.

Spotify в Украине - последние новости

Платформа Spotify очень популярна в Украине. Украинцы активно используют ею для прослушивания любимых песен.

Пока что тарифы для украинских пользователей варьируются от 2,49 до 7,99 долларов в месяц, в зависимости от выбранного плана. Каждый новый пользователь может воспользоваться пробным периодом Premium в течение одного месяца.

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