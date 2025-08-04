Ведущий в четвертый раз стал отцом.

На днях известный украинский ведущий и общественный деятель Сергей Притула в четвертый раз стал отцом. Его жена Екатерина родила мальчика, которого назвали Марком.

С этим радостным событием семью поздравили друзья, коллеги и поклонники. Среди них и напарница Притулы по шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк. Телеведущая отметила милое совпадение, ведь и сама недавно стала мамой.

"Поздравляю с рождением сыночка! P.S. Вот напарник - и детки в один год", - написала Леся в подписи к опубликованному в Instagram-stories фото.

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Также Никитюк пошутила, что теперь стоит снимать шоу "Кто за кем повторил?", и добавила: "Хорошо, что не в один день, было бы людям о чем поговорить".

К слову, жена Сергея, Катерина, так же, как и Леся в своё время, скрывала свою беременность. О рождении сына супруги рассказали уже постфактум. Кроме новорожденного Марка, пара вместе воспитывает 8-летнюю Соломию и 4-летнюю Стефанию. Также у Сергея Притулы есть старший сын от первого брака - 16-летний Дмитрий.

Напомним, что Леся Никитюк подтвердила рождение первенца в конце июня этого года.

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