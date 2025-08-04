После сильного землетрясения на Камчатке проснулись вулканы.

В понедельник, 4 августа, в российской Камчатке вулкан Ключевская сопка, который проснулся после землетрясения, трижды выбросил рекордные клубы дыма и пепла. Они достигли высоты 8 километров над уровнем моря. Об этом пишут очевидцы в местных пабликах и росСМИ.

Вулкан проснулся 30 июля, после рекордного землетрясения. А сегодня лава разлилась на несколько километров вокруг вулкана. А шлейф пепла протянулся на 110 километров на восток и юго-восток.

Извержение видно даже пассажирам самолетов, пролетавших мимо. Власти сообщили, что существует угроза авиационному сообщению. Объявлен оранжевый код опасности, что означает высокий риск перелетов.

Как пишет nv.ua в 30 километрах от вулкана, согласно данным Google Maps, находится населенный пункт Ключи и военный аэродром. Ключи построены недалеко от ракетного полигона Кура, который служит для испытания межконтинентальных баллистических ракет и испытанием МКБР - в том числе "Орешника".

Ситуация на Камчатке

Напомним, что всего после землетрясения на Камчатке проснулись семь вулканов. Кроме Ключевского - это Шивелуч, Авачинский, Безымянный, Камбальный, Каримский и Крашенинникова. При этом вулкан Крашенинникова спал с 1400 года.

Эксперты говорят, что землетрясение магнитудой 8,8 баллов могло повредить базу атомных подводных лодок, которая расположена в 130 км от эпицентра. На спутниковых снимках видно, что один из пирсов изменил свое положение.

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