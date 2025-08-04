Вероятно, хорошо подготовленных россиян переместили на должности специалистов.

На Покровском направлении российские оккупанты неохотно вступают в прямое столкновение с ВСУ, потому что они знают, что проигрывают. Об этом в эфире "Киев24" сказал пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" Национальной гвардии Украины Максим Бакулин.

По его словам, захватчики избегают открытого боя с Силами обороны в районе Покровска, поскольку несут значительные потери, а темпы пополнения личного состава в оккупационной армии низкие.

"Если говорить о качестве их пополнения, то оно достаточно низкое. Потому что, скорее всего, тех, кто у них дольше, лучше подготовлен, переместили на должности специалистов. Имею в виду - артиллеристы, дронщики, саперы... Еще много должностей, где они действительно работают профессионально. Если говорить о пехоте, которую готовят за месяц, потому что несут большие потери", - сказал Бакулин.

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Он добавляет, что неподготовленная пехота россиян активно наступает, чтобы оправдать потерянные человеческие ресурсы под городом. В то же время, как отмечает Бакулин, в уличных боях противник проигрывает.

Как сообщает "Киев24", представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что россияне продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении, в частности в районе между Покровском, Добропольем и Константиновкой, где враг пытается создать новый плацдарм для дальнейшего продвижения.

Россияне сжимают полукольцо вокруг Покровска

Напомним, что руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук ранее заявил, что армия РФ вступает в фазу непосредственного штурма Покровска и вокруг города сжимается полукольцо.

По словам Лакийчука, продолжаются штурмы с юга Соледарского направления, практически в окрестностях города пытается обойти город со стороны Днепропетровщины с юго-запада, перерезая трассы Покровск-Межевая, Покровск-Павлоград и т.д.

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