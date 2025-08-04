В РФ в очередной раз обвинили "коллективный Запад".

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что страна больше не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на заявление ведомства.

В МИД России отметили, что это решение было принято из-за якобы недавних "шагов коллективного Запада", которые ведут к наращиванию в прилегающих к РФ регионах "дестабилизирующих ракетных потенциалов".

"Они несут серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности", - говорится в сообщении.

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В МИД РФ добавили, что в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе развертывается все больше наземных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования американского производства.

"МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений", - заявили в ведомстве.

США размещают атомные подводные лодки ближе к РФ - что известно

Напомним, что 1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что поручил разместить две атомные подводные лодки ближе к России. Он объяснил, что это ответ на угрозы со стороны экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

В The New York Times отметили, что точно неизвестно, действительно ли США разместили две атомные подводные лодки ближе к России. В издании не исключают, что заявление Трампа могло быть попыткой запугать Москву.

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