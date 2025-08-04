Православный праздник сегодня в народе прозвали Евстигнеев день и обязательно едят лук с хлебом и солью.

5 августа по новому церковному календарю почитают мученика Евсигния Антиохийского. Также сегодня - предпразднство Преображения Господня, одного из больших праздников православной Церкви. В этот день соблюдают особые традиции, а также обращают внимание на приметы, которые говорят о предстоящей погоде и урожае. Об этом, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - что отмечают по новому и старому стилю

5 августа (18 августа в старом календаре) вспоминают мученика Евсигния Антиохийского.

Евсигний жил в III веке. Он был воином в Риме и исповедовал христианство. Как-то, согласно преданию, он увидел на небе крест в виде звезд - после этого из каждой битвы выходил победителем.

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С течением времени он ушел со службы и вернулся в Антиохию, откуда был родом. Там посвятил себя молитве и посту. В то же время к власти пришел новый император - Юлиан Отступник, которого прозвали так потому, что он отступил от истинной веры. Он придерживался язычества, преследовал христиан и закрывал храмы. Когда ему донесли о бывшем воине-христианине, то правитель велел привести того на суд. Там Евсигний, которому было уже 110 лет, без боязни обличил императора за преступления против Христа. За смелость и веру Евсигния казнили и вспоминают теперь как мученика.

Также 5 августа по новому церковному календарю - предпразднство Преображения Господня. Так называют день накануне большого праздника и посвящают его подготовке к нему.

Предпразднство обычно занимает один или несколько дней и предшествует двунадесятым праздникам (кроме Вознесения, Пятидесятницы и Входа Господня в Иерусалим), а также ряду других важных дат. Так как Преображение Господне относится к числу двунадесятых, то также имеет предпразднство. В этот день на богослужениях читают особые молитвы, посвященные грядущему событию.

Что за праздник сегодня церковный по новому стилю еще:

почитают священномучеников Анфира и Фабиана, епископов Римских;

мученика Понтия Римлянина;

мучеников Кантидия, Кандитиана и Сивела;

праведную Нонну, диакониссу, мать святителя Григория Богослова.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - по юлианскому календарю 5 августа чтут память Почаевской иконы Божией Матери.

О чем помолиться в этот день, обычаи и что сегодня нельзя делать

Мученик Евсигний считается покровителем воинов-христиан, поэтому в молитвах к святому просят заступничества для военных. Также молятся о помощи в жизненных делах.

В народе, как уже говорили, день получил название Евстигнеев, или Луков. Традиции его связаны с луком: едят сырой лук с хлебом и солью - говорят, это придает телу здоровье, а лицу свежесть, а луковые связки развешивают в доме - чтоб воздух был чище. По одной из примет, если сегодня поделиться с соседями новым урожаем, то можно избавиться от болезней, особенно от проблем со спиной.

Также в этот день заканчивают последние приготовления к празднику Преображения, который в народе называют Яблочный Спас: готовят постные блюда на праздничный стол, выпечку с яблоками и собирают корзинку с новым урожаем фруктов и меда - на завтра в церковь. О том, что готовить на Яблочный Спас, мы также рассказывали ранее.

5 августа, как и в другой день, Церковь призывает отказаться от сквернословия и ругани, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Запрещается отказывать в помощи. Продолжается Успенский пост, который длится до праздника Успения Богородицы 15 августа.

Приметы 5 августа

По приметам дня судят о погоде и первом зимнем месяце:

лягушки громко квакают - жди потепления;

вода в реке пенится - через 2 дня пойдет дождь;

эхо далеко слышно - к солнечной погоде, а если близко - к дождю.

Говорят, что какая погода 5 августа - таким будет и декабрь.

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