Павел считает, что РФ можно вернуть к участию в вопросах европейской безопасности, но только после завершения войны.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что восстановление партнерских отношений с Россией возможно. Тем не менее это может произойти только после завершения российско-украинской войны. Такое мнение он высказал в интервью BBC.

Павел в разговоре с журналистами отметил, что Россию необходимо привлечь к переговорам по прекращению огня и заключению мирного соглашения с Украиной. Он заверил, что только так удастся добиться прочного мира.

Павел добавил, что после этого можно приступить к восстановлению Украины, а также постепенному возвращению РФ к участию в вопросах европейской безопасности и восстановлении деловых отношений с Москвой.

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"Но базовой предпосылкой всего этого является мир в Украине", - подчеркнул президент Чехии.

Мнение президента Чехии об оккупации территорий Украины

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что если цена выживания Украины заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то это приемлемая цена. Он подчеркнул, что его страна и другие союзники никогда юридически не признают оккупированные территории российскими.

Павел заверил, что сейчас и в обозримом будущем Украина не имеет возможности освободить оккупированные Россией территории. Тем не менее он призвал продолжать оказывать военную помощь Украине.

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