Тельцам советуют отправиться в Италию, а Девам - в Марракеш.

Выбирая идеальное место для отдыха, астрологи советуют ориентироваться на свой знак Зодиака и стихию. Правильно подобранное направление способно превратить отдых в по-настоящему вдохновляющее приключение, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Лучший отпуск для Овна - это свободное автопутешествие без четкого маршрута. Импульсивный и активный по природе, этот знак получает удовольствие от самого процесса движения и новых впечатлений. Овны любят запечатлевать каждый момент - ждите массу фото и сувениров!

Телец

Тельцы ценят изысканность и комфорт. Роскошные отели, гастрономические удовольствия, неспешные прогулки - все это о них. Италия, особенно Тоскана, с ее вином и пейзажами, идеально подходит для расслабления и наполнения ощущениями.

Близнецы

Любознательным Близнецам подойдут насыщенные маршруты. Им важно, чтобы рядом был человек, готов составить насыщенную программу с музеями, прогулками и шопингом. Например, Чикаго с его культурной жизнью и сменой настроений будет им по душе.

Рак

Ракам жизненно необходимо побыть у воды. Им комфортно на морском побережье, где можно просто лежать под солнцем, слушать прибой и отдыхать душой. Для такого отдыха идеально подойдут Теркс и Кайкос с их теплым климатом и умиротворенной атмосферой.

Лев

Для ярких и творческих Львов отлично подойдет Куба. Гавана - город огня, красок и жизни. Колорит, винтажные авто и архитектура пробуждают вдохновение и дают массу поводов для эффектного контента в соцсетях.

Дева

Рациональной и внимательной к деталям Деве важно сочетание культуры, природы и смысла. Путешествие в Марракеш подарит ей уникальный опыт: катание по пустыне, насыщенная местная кухня, ремесленные рынки и архитектура, в которой хочется потеряться.

Весы

Романтичные Весы оценят Париж - место, где хочется влюбляться, любоваться искусством и наслаждаться красивой жизнью. Эйфелева башня, вечерние прогулки и стильные бутики создадут для них идеальную атмосферу.

Скорпион

Скорпионам нужно место, которое сочетает активность и глубину. Сидней идеально вписывается в их желания: город на берегу океана, в котором кипит жизнь, предлагает как вечерние развлечения, так и возможность побыть у воды.

Стрелец

Неугомонный Стрелец будет в восторге от похода в горы. Например, восхождение на Мачу-Пикчу - это вызов и восторг в одном флаконе. Дух открытий, единение с природой и, конечно же, фото с вершины - все, что нужно Стрельцу для идеального отпуска.

Козерог

Козероги любят активный и результативный отдых. Горнолыжные курорты - их стихия. Уистлер в Канаде - отличное место, чтобы кататься по заснеженным склонам и при этом наслаждаться уединением, которое они ценят не меньше приключений.

Водолей

Творческий и нестандартный Водолей будет в восторге от Токио. Это мегаполис будущего, где искусство, технологии и безумный ритм сплетаются в уникальный микс. Караоке, цифровые инсталляции, необычные кафе - именно то, что подзаряжает Водолеев.

Рыбы

Рыбы найдут себя в Рейкьявике - городе, полном магии и водной стихии. Голубые лагуны, северное сияние и ледяные пейзажи будут казаться сном наяву. Для Рыб это не просто отпуск - это настоящая сказка, способная перезагрузить душу.

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