Долго ждать новинку не придется: Galaxy S25 FE должны показать уже в ближайшие недели.

Обычно Samsung выпускает аппараты линейки Galaxy FE в начале осени, но в этом году новый народный флагман может появиться уже в августе. Компания пытается поскорее выпустить своего конкурента iPhone 16e, который вошел в топ-10 самых продаваемых смартфонов в Европе в первом квартале 2025-го.

По СМИ и соцсетям разлетелся рендер, на котором Galaxy S25 FE показан во всех цветовых вариантах. Аппарат будет доступен в четырех цветах: черном, темно-синем, светло-синем и белом. Особо выделяется темно-синий оттенок, напоминающий раскладушки Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7.

Дизайн Samsung Galaxy S25 FE был раскрыт ранее. Внешне смартфон похож на базовый S25: прямоугольный корпус с небольшим скруглением и плоская задняя панель с вертикальным блоком камер. А вот по сравнению с Galaxy S24 FE, устройство станет компактнее и тоньше.

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Смартфон оснастят 6,7-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus. Внутри будет стоять чип Exynos 2400 – такой же, как у прошлогоднего S24 FE. Ожидается One UI 8 (Android 16) из коробки и поддержка обновлениями до 2032 года.

Главное отличие – батарея на 4 500 мАч, поддерживающая быструю зарядку 45 Вт (как у S25 Ultra). Камеры останутся прежними: основная 50 Мп с OIS, широкоугольная 12 Мп и телефото 8 Мп с 3х зумом, зато фронталку обновят с 10 до 12 Мп. Стоимость аппарата будет начинаться с $650.

Для сравнения, iPhone 16e стартует с отметки в 599 долларов. Обозреватели называют его хорошим смартфоном, но слишком дорогим, чтобы называться "бюджетником", при этом некоторые упрощения слишком заметные. Например, одинарная камера и отсутствие MagSafe. Также многие остались недовольны 60-герцовым экраном в 2025 году.

Помимо Galaxy S25 FE компания также готовит к релизу во второй половине 2025 года свой дебютный складывающийся втрое смартфон и "умные" очки.

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